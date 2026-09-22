Viral: las cámaras de seguridad los filmaron durmiendo y registraron un escalofriante fenómeno paranormal
Mientras dormían plácidamente en su habitación, una serie de ruidos extraños e impulsos repentinos alteraron la madrugada de una pareja y el video es viral.
Un nuevo fenómeno paranormal volvió a encender las alarmas y el debate en las redes sociales. Las imágenes que se hicieron virales, captadas por una cámara de seguridad instalada en un dormitorio, muestran una secuencia tan cotidiana como escalofriante que culminó con una auténtica pesadilla en medio de la noche.
En el video, que rápidamente superó los 56 mil "me gusta" y acumuló cientos de comentarios en TikTok, se observa a una pareja descansando plácidamente. La tranquilidad se rompe de manera abrupta cuando tres fuertes golpes retumban en la puerta de la habitación.
El primer sonido sobresalta de inmediato a la mujer, quien, desesperada por la situación, intenta despertar a su pareja. Sin embargo, el hombre permanece totalmente inmóvil, sin reaccionar a los sacudones ni al inquietante ambiente del lugar.
La situación escaló en dramatismo cuando se repitieron los golpes y la puerta del cuarto se abrió de manera inexplicable. Desesperada y al borde del colapso, la mujer recriminó a su compañero su falta de reacción mientras un objeto caía solo desde la mesa de luz, sellando una de las escenas más escalofriantes del video viral.
"¿Por qué no te estas levantando? ¿Estás bien?", grita desesperada la mujer que se encontraba a oscuras al momento del terrorífico episodio.
Viral: las cámaras de seguridad los filmaron durmiendo y registraron un escalofriante fenómeno paranormal
La secuencia causó estupor entre miles de usuarios, dividiendo las opiniones entre quienes afirman que se trata de un hecho sobrenatural genuino y los más escépticos que buscan una explicación lógica al escalofriante registro.
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