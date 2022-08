Un albañil abrió una cuenta en OnlyFans y logró comprar su casa

La mujer explicó que Macauley, de 22 años, "solía ser albañil pero renunció porque es muy buena la paga en OnlyFans". Ahora su vida consta de hacer videos y fotos para consumo exclusivos del público adultos. "Y ya ganamos más de £ 18.000", convino la joven, lo que equivale a alrededor de U$S 21.000.

"Solíamos ganar £ 1.900 entre los dos y hoy en día nuestro ingreso mensual es entre £ 6.000 y £ 12.000 (entre US$ 7.000 y US$ 14.000). No esperábamos que nos fuera tan bien, pero va bárbaro y ahora podemos comprarnos artículos de lujo y estamos por comprar una casa con una hipoteca", reveló extasiada con el éxito de su nuevo emprendimiento.

"Siempre queríamos más dinero pero nunca abríamos una cuenta (en OnlyFans), hasta que un día simplemente decidimos hacerlo y fue la mejor decisión que tomamos", afirmó la mujer.

La pareja, que tiene dos hijos en común, ya se había vuelto viral este año con el inusual relato de cómo se conocieron: ella le quiso dar dinero a él cuando lo vio en la calle, sin hogar.

Las vueltas de la vida lograron que Jasmine y Macauley volvieran a verse, se pusieran de novios y tuviesen dos hijos. Hoy en día están radicados en Blackburn, a 35 kilómetros de Manchester, en el Reino Unido, y esperan poder casarse pronto, tal como lo contó la joven en sus perfiles de Instagram y Tik Tok.

"Somos de Blackburn y siempre quisimos tener el dinero suficiente para mudarnos. No queremos quedarnos en nuestra localidad de origen el resto de nuestras vidas y queremos irnos a una zona linda y discreta", expresó la mujer.