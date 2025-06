Países de la OTAN buscan subir fuerte su gasto en Defensa: a cuánto lo ascenderían

Tras la presión ejercida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y en medio de la empantanada situación en Ucrania, los países que integran la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se preparan para elevar sus presupuestos para sostener esa coalición militar.

Los miembros de la OTAN elevarán desde el 2% de sus respectivos PBI que rige en la actualidad hasta el 5% sus aportes al presupuesto militar. El objetivo es elevar los aportes de manera gradual alcanzar ese nivel en el año 2035.

misiles antiaéreos OTAN.jpg

La nueva carrera armamentista a la que se lanzará así la OTAN obedece a dos factores centrales. En primer lugar, la presión ejercida por el gobierno de Trump, quien amenazó con retirar su protección militar a aquellos aliados que no compartan una carga presupuestaria suficiente.

En segundo lugar, la estimación técnica de que el 5% del PBI es necesario para sostener y ampliar la capacidad defensiva de la Alianza frente a Rusia.

En ese sentido un alto funcionario de la OTAN advirtió que "si Rusia es capaz de financiar la guerra hasta 2027, nosotros también estaremos preparados para financiar nuestro apoyo a Ucrania”. Los nuevos objetivos fueron aprobados por los ministros de Defensa a inicios de junio y se revisarán cada cuatro años.

El objetivo del 5% se divide en dos componentes. El 3,5% del PBI deberá dedicarse a gasto militar directo, que incluye adquisición de armas, salarios del personal militar, defensa antiaérea, ciberseguridad, logística y capacidades espaciales. Según el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, esta inversión debería permitir un aumento del 30% en capacidades militares, así como una quintuplicación de los sistemas de defensa antiaérea y la incorporación de miles de tanques.

Por otro lado, el 1,5% del PBI se destinará a funciones de seguridad más amplias, como infraestructuras críticas, control de fronteras y sistemas de transporte capaces de movilizar recursos militares. “Si no puedes llevar tanques al frente porque las carreteras o los puentes no aguantan su peso, entonces estos no tienen ningún valor”, explicó en ese sentido el embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker.

Este segundo componente también incluye inversiones en resiliencia civil, un concepto que abarca desde protección de redes eléctricas hasta sistemas de salud preparados para escenarios de conflicto.

Uno de los elementos clave del nuevo compromiso será su monitoreo continuo. Los países deberán presentar cada año un informe detallado a la OTAN sobre su progreso hacia la meta del 5%. En 2024, solo 22 de los 32 miembros cumplían con el umbral anterior del 2%.