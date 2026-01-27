¿Papeles para todos en España? Pedro Sánchez lanzó un plan masivo: mirá si cumplís los requisitos "fáciles"

Además, el proceso otorga beneficios rápidos:

Se concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar legalmente y acceder a la asistencia sanitaria.

Aunque el trámite de resolución puede tardar hasta tres meses, con la mera admisión (máximo 15 días), los solicitantes ya podrán empezar a trabajar "desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte del país".

En caso de una resolución favorable, se otorgará una residencia por un año, tras la cual se podrá pedir la autorización ordinaria. Para los hijos de los solicitantes, el permiso será de 5 años.

Cuándo anotarse y la polémica política

El plazo para presentar las solicitudes se abrirá a principios de abril y se extenderá hasta fines de junio. La medida, aprobada por Real Decreto del presidente Pedro Sánchez para evitar el bloqueo en el Congreso, generó fuertes críticas en la oposición: el Partido Popular la calificó de "ilegal" y Vox anunció que recurrirá al Tribunal Supremo. Sin embargo, la Conferencia Episcopal respaldó la iniciativa asegurando que es una "buena noticia" que reconoce la dignidad de los inmigrantes.