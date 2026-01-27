¿Papeles para todos en España? Pedro Sánchez lanzó un plan masivo: mirá si cumplís los requisitos "fáciles"
Tras 20 años sin una medida similar, España anunció la regularización de medio millón de inmigrantes. Por qué Pedro Sánchez frena las expulsiones.
El gobierno de España realizó este martes un anuncio que podría cambiar la vida de cientos de miles de personas. En lo que fue calificado como un "día histórico" por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se presentó un decreto para la regularización extraordinaria de extranjeros que viven en el país.
Se trata de una medida que no se aplicaba desde hacía más de 20 años y que, según las estimaciones oficiales, beneficiará a más de 500.000 personas que se encuentran hoy en situación irregular. El objetivo declarado es "reconocer, dignificar y dar garantías" a quienes ya residen en suelo español, rompiendo con las "barreras burocráticas del pasado" mediante un procedimiento que prometen será sencillo.
A quiénes beneficia y cuáles son los requisitos
El nuevo plan está destinado a las personas que se encuentren en España en situación irregular o sean solicitantes de asilo. Para poder acceder a los papeles, los interesados deberán cumplir con las siguientes condiciones:
Fecha límite: Deben acreditar haber estado en España o ser solicitantes de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025.
Permanencia: Tienen que llevar más de cinco meses viviendo en el país.
Antecedentes: No deben tener antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público.
Los documentos "fáciles" para demostrar la estadía
Uno de los puntos más novedosos del decreto es la flexibilidad para demostrar la presencia en el país. El gobierno aceptará "cualquier documento público, privado o una combinación de ambos". Entre los papeles válidos se incluyen:
Certificado de empadronamiento.
Contratos de alquiler.
Informes de citas médicas.
Certificados de asistencia a recursos sociales.
El dato clave: También se aceptarán los justificantes de envío de remesas, una demanda histórica de las organizaciones sociales dada la dificultad de muchos migrantes para acceder a contratos oficiales.
Permiso de trabajo inmediato y freno a las expulsiones
Una de las garantías más importantes de esta medida es que, al presentar la solicitud, quedarán suspendidos todos los procedimientos de retorno y las órdenes de expulsión que la persona pueda tener por motivos administrativos o por trabajar sin permiso.
Además, el proceso otorga beneficios rápidos:
Se concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar legalmente y acceder a la asistencia sanitaria.
Aunque el trámite de resolución puede tardar hasta tres meses, con la mera admisión (máximo 15 días), los solicitantes ya podrán empezar a trabajar "desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte del país".
En caso de una resolución favorable, se otorgará una residencia por un año, tras la cual se podrá pedir la autorización ordinaria. Para los hijos de los solicitantes, el permiso será de 5 años.
Cuándo anotarse y la polémica política
El plazo para presentar las solicitudes se abrirá a principios de abril y se extenderá hasta fines de junio. La medida, aprobada por Real Decreto del presidente Pedro Sánchez para evitar el bloqueo en el Congreso, generó fuertes críticas en la oposición: el Partido Popular la calificó de "ilegal" y Vox anunció que recurrirá al Tribunal Supremo. Sin embargo, la Conferencia Episcopal respaldó la iniciativa asegurando que es una "buena noticia" que reconoce la dignidad de los inmigrantes.
