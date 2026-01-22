Tragedia ferroviaria en Adamuz: confirmaron 45 muertes y comenzó el dolor del último adiós

Realizarán un "homenaje de Estado" a las víctimas

El tren operado por Iryo hacía la ruta Málaga - Madrid cuando sus vagones posteriores descarrilaron y fueron a dar de lleno contra la formación de Renfe Alvia, el servicio de alta velocidad de la compañía estatal española, que iba en sentido opuesto, de Madrid a Huelva.

Justamente en la ciudad de Huelva es donde se realizará el próximo 31 de enero un "homenaje de Estado" para residentes que fallecieron en esta tragedia, que fueron la mayoría de las personas identificadas hasta la fecha por las autoridades.

Mientras tanto, el ministro de Transporte de España, Óscar Puente, aseguró este jueves que el proceso de investigación será "complejo" y largo, y sostuvo que "que sea la infraestructura, que sea la vía, es posible, sin duda, pero nos encontramos también ante un suceso muy extraño".

ministro de Transporte de España Óscar Puente

El Gobierno de Pedro Sánchez, bajo la lupa

España no había salido del luto declarado el lunes por el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, cuando un segundo accidente ferroviario dejó un saldo de una muerte y 15 personas heridas en Cataluña, donde las tormentas más recientes desplomaron un muro sobre la vía y aplastó la locomotora.

La única víctima fatal de ese episodio fue el maquinista del tren. A partir de ese evento, y con el antecedente de Adamuz, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) llamó a un paro de trenes para el 9, 10 y 11 de febrero.

Los maquinistas de Cataluña, por su parte, se negaron a reanudar el servicio de trenes de cercanías tras estar parado ya todo el lunes al considerar que no se reunían las condiciones de seguridad tras las fuertes lluvias del domingo, lo que afectó a casi 400.000 usuarios.

"Para recuperar la confianza en que las infraestructuras reúnen las condiciones de seguridad, necesitamos garantías", señaló Diego Martin, secretario general del sindicato de maquinistas Semaf, en la radio catalana Rac 1, después de que sólo seis de sus 140 colegas se presentara a trabajar.

Para colmo, este jueves se registró un tercer accidente ferroviario en el sur de España, en la región de Murcia, donde un tren metropolitano chocó de lleno con un camión-grúa, lo que dejó varios heridos leves.

Las autoridades del Gobierno de España -empenzando por Pedro Sánchez y Óscar Puente- quedaron en la mira de la opinión pública, al igual que la cúpula del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

pedro sanchez Pedro Sánchez.

"Es una semana muy difícil y tenemos que intentar entre todos mantener la calma y reconducir esta situación", señaló esta semana Óscar Puente en la radio Cadena Cope, un día después de pedir al público no poner en duda la fiabilidad de la red ferroviaria de alta velocidad española, la segunda en importancia a nivel mundial después de China.

"No podemos, ni debemos poner en cuestión nuestra red, ni el transporte público de nuestro país. No es perfecto, no es infalible, pero es un gran sistema de transporte", aseguró el funcionario en una rueda de prensa.