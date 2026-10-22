Pedro Sánchez chicaneó a Javier Milei: "Vino aquí a dar lecciones..."
El jefe del Gobierno español volvió a usar el humor y la ironía para responder al calificativo de "dictador" que le endilgó el mandatario argentino.
Luego de que Javier Milei volviera a insultar a Pedro Sánchez, el jefe del Gobierno español se tomó con humor el calificativo de “dictador” que el mandatario argentino le endilgara. Lo hizo en entrevista en un programa de televisión de España.
Como se sabe, el Presidente llamó “ladrón” e “impresentable dictador” a Sánchez, en el marco de una accidentada visita a España, donde también agredió a periodistas en una seguidilla de exabruptos y violencia verbal sin antecedentes en las relaciones entre ambos países.
Pero Sánchez se lo tomó con ironía y humor, Al ser consultado sobre “qué nivel de dureza quieres en la entrevista”, el mandatario español respondió: “Lo que tú quieras, porque si yo digo algo van a pensar que soy un dictador”, como lo había calificado Milei.
Con respecto a la última visita del mandatario argentino a España, dijo en entrevista televisiva: “Vino aquí a dar lecciones… Es increíble, porque viene un tipo que ha bajado 40% el salario mínimo profesional a decirle a este país que lo ha subido un 66% en los últimos años”.
“Si insultan, allá ellos... Me insultan de todo, se acuerdan de mi madre”, añadió el mandatario, asegurando que “yo también me acuerdo de las suyas, cuando subo las pensiones o cuando subo el salario mínimo profesional".
Felipe González repudió los dichos de Milei
El expresidente de España Felipe González repudió los insultos que Javier Milei dirigiera a su par del país ibérico y a periodistas durante su visita a Madrid, al señalarlo como un “maleducado”.
“Milei es un maleducado que insulta a todo el mundo. ¿Cómo se puede ir a un país solo a insultar?", advirtió el referente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), sugiriendo además que los dichos del argentino serían funcionales a Sánchez. “Si visita España 15 veces más, es posible que gane Sánchez”, chicaneó.
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