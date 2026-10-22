Pedro Sánchez chicaneó a Javier Milei: "Vino aquí a dar lecciones..."

Felipe González repudió los dichos de Milei

El expresidente de España Felipe González repudió los insultos que Javier Milei dirigiera a su par del país ibérico y a periodistas durante su visita a Madrid, al señalarlo como un “maleducado”.

“Milei es un maleducado que insulta a todo el mundo. ¿Cómo se puede ir a un país solo a insultar?", advirtió el referente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), sugiriendo además que los dichos del argentino serían funcionales a Sánchez. “Si visita España 15 veces más, es posible que gane Sánchez”, chicaneó.