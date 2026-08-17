Phoebe Gates, la hija menor de Bill Gates enfrenta cargos por presunto fraude electrónico

El “cookie stuffing” consiste, en cambio, en colocar o modificar una cookie de seguimiento sin que exista una interacción válida del usuario. De esa manera, una empresa puede terminar recibiendo el crédito por una compra que en realidad fue generada por otra fuente.

Bill Gates

En el caso de Phia, investigadores y especialistas encontraron indicios de que la extensión podía insertar automáticamente códigos de afiliación durante el checkout.

La posibilidad de una condena penal fue mencionada debido a que determinadas maniobras de este tipo podrían ser investigadas bajo figuras de fraude electrónico federal en Estados Unidos, cuya pena máxima legal puede alcanzar los 20 años de prisión.

Expertos legales citados por medios estadounidenses consideran que para llegar a una condena penal debería demostrarse, entre otros elementos, que existió conocimiento e intención de cometer un fraude. Por ahora, el escenario también contempla posibles reclamos civiles, sanciones económicas y restitución de fondos.