Polémica en Uruguay: escrachan a un senador que estaba viendo fotos de Zaira Nara en plena sesión

Embed Me cancelan por ver cómo Zaira fue a una fiesta .

Las declaraciones del senador no hicieron más que alimentar la controversia. Su posteo alcanzó rápidamente miles de visualizaciones y generó opiniones divididas: mientras algunos usuarios lo calificaron duramente y consideraron inadmisible su actitud en plena sesión, otros sostuvieron que se trató de una distracción momentánea y que la exposición fue exagerada. Asimismo, distintos sectores le remarcaron que no se trata de moralismo, sino de respeto institucional, machismo y uso del cargo público, en un país donde la agenda de género y la conducta de los representantes viene siendo cada vez más observada por la sociedad.