Qué dice el parte médico sobre la salud del papa León XIV tras la extirpación de un tumor maligno del pulmón

El equipo médico que coordinó la operación estuvo encabezado por el profesor Stefano Margaritora, junto a la profesora Elisa Meacci, la doctora María Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Caravella, mientras que el área de anestesiología fue dirigida por el profesor Massimo Antonelli, acompañado por los doctores Giovanni Punzo y Giuseppe Bello. En el marco de su recuperación, el Papa mantendrá suspendida su agenda oficial en los próximos días.