Qué dice el parte médico sobre la salud del papa León XIV tras la extirpación de un tumor maligno del pulmón
La Oficina de Prensa de la Santa Sede difundió el parte médico oficial del papa León XIV tras la intervención quirúrgica a la que se sometió en Roma.
La Santa Sede dio a conocer los detalles sobre la salud del papa León XIV tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido este martes 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma. El parte médico, firmado por el Dr. Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora, confirmó que la operación arrojó un diagnóstico maligno.
El resultado de la cirugía y la confirmación del adenocarcinoma
Según detallaron las autoridades sanitarias del Vaticano, el procedimiento quirúrgico se llevó a cabo con éxito y sin registrar complicaciones durante su transcurso:
- Duración: el pontífice permaneció en el quirófano durante aproximadamente tres horas, mientras que el tiempo neto de la intervención fue de unos 90 minutos.
- Procedimiento: para que la operación tuviera un carácter radical, los especialistas procedieron a extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida.
- Diagnóstico: el examen histológico intraoperatorio confirmó las sospechas de los estudios preoperatorios al diagnosticar un adenocarcinoma pulmonar.
Cómo sigue la recuperación del Papa
Tras finalizar la intervención y cumplirse un breve período de observación postoperatoria, el Santo Padre se despertó con total normalidad y regresó a su habitación, situada en la décima planta del centro de salud romano.
El equipo médico que coordinó la operación estuvo encabezado por el profesor Stefano Margaritora, junto a la profesora Elisa Meacci, la doctora María Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Caravella, mientras que el área de anestesiología fue dirigida por el profesor Massimo Antonelli, acompañado por los doctores Giovanni Punzo y Giuseppe Bello. En el marco de su recuperación, el Papa mantendrá suspendida su agenda oficial en los próximos días.
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