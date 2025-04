Quién es Carmela, la mujer que le llevaba flores amarillas al papa Francisco

La ceremonia empezó a las 20 (hora de Roma) con el cardenal camarlengo Kevin Farrell a la cabeza y la presencia de familiares de Jorge Bergoglio y autoridades del Vaticano que pudieron despedirse en forma privada. Y Carmela, la única laica no pariente del Papa.

Tan presente estuvo Carmela durante los eventos de Francisco que hasta la reconoció en marzo de este año, cuando habló al público desde la ventana de la clínica Gemelli de Roma, donde estuvo 38 días internado por una neumonía bilateral.

"Gracias a todos... Veo a una señora con las flores amarillas, qué bien", comentó afable Francisco acerca de Carmela, una argentina de 79 años que desde 2019 estaba abocada a la tarea de llevarle un ramo a cada encuentro.

De hecho, Francisco apenas recibió visitas durante su internación en la Clínica Gemelli (una de ellas fue la primera ministro de Italia, Giorgia Meloni), pero Carmela se acercó unas 12 veces para rezar de cerca y pedir por su recuperación.

Los rezos sinceros fueron escuchados y Francisco volvió a Casa Santa Marta, pero en el camino entró a la Basílica de Santa María la Mayor, probablemente para una acción de gracias, y pidió que depositaran allí las flores de Carmela.

"No sé qué decir. Gracias, gracias. Gracias al Señor y al Santo Padre. No me creía tan 'vista'", comentó luego Carmela, que explicó que "el Santo Padre tenía que dar la bendición y en su lugar vio mi ramo de rosas".

"Era verdaderamente un santo, un santo. Yo lo llamaba siempre Santo Padre, Santo Padre. Y lo hice durante seis años: llevaba flores, iba a todas las celebraciones, pero a las audiencias iba todos los miércoles y recuerdo su alegría cada vez que veía las flores", recordó esta semana Carmela en una charla con el medio Infobae.