Quién es Luigi Carbone, el médico que cuidó al Papa Francisco y ahora operará a León XIV

El especialista trabaja en el ámbito de la medicina interna en la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Roma y participa en la formación de otros profesionales de la salud. Ese recorrido le permitió reunir experiencia tanto en la atención directa de pacientes como en la organización de equipos médicos, dos aspectos relevantes para su actual responsabilidad en el Vaticano.

Su papel durante la enfermedad del papa Francisco

La relación de Carbone con la atención médica de los pontífices se hizo especialmente conocida en 2025, durante la última hospitalización del papa Francisco. En aquella oportunidad, el especialista formó parte del seguimiento clínico del pontífice argentino y participó en las comunicaciones sobre su evolución junto con Massimiliano Strappetti, el enfermero de confianza de Jorge Mario Bergoglio.

La experiencia adquirida durante ese período representa un antecedente importante para el trabajo que ahora deberá coordinar con León XIV. La atención de un Papa requiere organizar distintos equipos profesionales y garantizar que exista una respuesta sanitaria adecuada durante las actividades oficiales y los períodos de internación.

El 2 de junio de 2025, León XIV nombró a Carbone director de la Dirección de Sanidad e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. El médico asumió formalmente el puesto el 1 de agosto de ese año, después de desempeñarse como subdirector del organismo. Desde esa función, tiene a su cargo la coordinación de los servicios vinculados con la protección de la salud y la higiene pública dentro del territorio vaticano.

La Iglesia homenajeará al papa Francisco, a un año de su muerte.

El médico también acompaña al Papa durante sus viajes

Las responsabilidades de Carbone no se limitan a las instalaciones del Vaticano. Según la prensa italiana, el especialista también acompaña al pontífice durante sus desplazamientos internacionales, junto con personal de enfermería y equipos preparados para responder ante posibles emergencias.

La presencia de profesionales sanitarios durante esos viajes permite organizar la asistencia ante cualquier inconveniente de salud, tanto en las actividades oficiales como durante los traslados. En ese esquema, Carbone cumple una función de supervisión y coordinación con los especialistas que intervienen en cada situación.

Su conocimiento de la estructura sanitaria vaticana y su experiencia hospitalaria lo convierten en un enlace relevante entre los servicios médicos del Vaticano y los centros asistenciales que reciben al Papa.