Quién es Luigi Carbone, el médico que cuidó al Papa Francisco y ahora operará a León XIV
El especialista italiano tuvo un papel destacado durante la última hospitalización de Jorge Bergoglio y actualmente dirige los servicios sanitarios del Vaticano.
Luigi Carbone volvió a ocupar un lugar central en la organización sanitaria del Vaticano. El médico italiano que participó en la atención del papa Francisco durante su última hospitalización ahora coordina al equipo encargado de la salud de León XIV, quien deberá someterse a una operación para extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones.
De acuerdo con la información publicada por el diario italiano Il Messaggero, Carbone estará presente durante la internación del pontífice en el Policlínico Gemelli de Roma, donde se estima que permanecerá alrededor de una semana. Aunque no fue designado formalmente como médico personal del Papa, su función al frente de los servicios sanitarios vaticanos lo convierte en una figura clave para organizar la asistencia.
Su trayectoria combina experiencia clínica, tareas de coordinación hospitalaria y actividad académica. Además, conoce de primera mano las necesidades médicas vinculadas con la atención de un pontífice, una responsabilidad que adquirió mayor visibilidad durante la enfermedad de Francisco.
Quién es Luigi Carbone y cuál es su trayectoria profesional
Carbone es médico cirujano y especialista en medicina interna. A lo largo de su carrera trabajó en servicios de emergencia y atención hospitalaria, además de ocupar puestos de responsabilidad en instituciones sanitarias de Roma. Su perfil profesional incluye, además, actividades de investigación y docencia.
Desde 2022 dirige la Unidad de Urgencias, Medicina de Emergencia y Medicina Interna del Hospital Isola Tiberina-Gemelli Isola. Antes de asumir esa función, desarrolló durante más de quince años distintas tareas en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, donde también participó en labores de coordinación médica.
El especialista trabaja en el ámbito de la medicina interna en la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Roma y participa en la formación de otros profesionales de la salud. Ese recorrido le permitió reunir experiencia tanto en la atención directa de pacientes como en la organización de equipos médicos, dos aspectos relevantes para su actual responsabilidad en el Vaticano.
Su papel durante la enfermedad del papa Francisco
La relación de Carbone con la atención médica de los pontífices se hizo especialmente conocida en 2025, durante la última hospitalización del papa Francisco. En aquella oportunidad, el especialista formó parte del seguimiento clínico del pontífice argentino y participó en las comunicaciones sobre su evolución junto con Massimiliano Strappetti, el enfermero de confianza de Jorge Mario Bergoglio.
La experiencia adquirida durante ese período representa un antecedente importante para el trabajo que ahora deberá coordinar con León XIV. La atención de un Papa requiere organizar distintos equipos profesionales y garantizar que exista una respuesta sanitaria adecuada durante las actividades oficiales y los períodos de internación.
El 2 de junio de 2025, León XIV nombró a Carbone director de la Dirección de Sanidad e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. El médico asumió formalmente el puesto el 1 de agosto de ese año, después de desempeñarse como subdirector del organismo. Desde esa función, tiene a su cargo la coordinación de los servicios vinculados con la protección de la salud y la higiene pública dentro del territorio vaticano.
El médico también acompaña al Papa durante sus viajes
Las responsabilidades de Carbone no se limitan a las instalaciones del Vaticano. Según la prensa italiana, el especialista también acompaña al pontífice durante sus desplazamientos internacionales, junto con personal de enfermería y equipos preparados para responder ante posibles emergencias.
La presencia de profesionales sanitarios durante esos viajes permite organizar la asistencia ante cualquier inconveniente de salud, tanto en las actividades oficiales como durante los traslados. En ese esquema, Carbone cumple una función de supervisión y coordinación con los especialistas que intervienen en cada situación.
Su conocimiento de la estructura sanitaria vaticana y su experiencia hospitalaria lo convierten en un enlace relevante entre los servicios médicos del Vaticano y los centros asistenciales que reciben al Papa.
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