Quién es Vera Wang, la diseñadora de 76 años que sorprendió por su figura

Además, Vera Wang sostuvo que en su vida le da lugar el descanso y los momentos de relajación, sobre todo al finalizar sus extensas jornadas laborales. “Mi noche solo empieza después de tomar un baño caliente muy largo. Enciendo unas velas, pongo las noticias e intento ponerme al día con lo que pasó durante el día. Es el único momento en que puedo respirar de verdad. Es una parte muy importante del día para mí”, reveló.

En un contexto donde la frase “no se habla del cuerpo ajeno” cobra cada vez más fuerza, lo realmente destacable en Vera Wang no es su figura, su peso ni el estado de su piel, sino la constancia, el esfuerzo y la actitud para mantener una vida equilibrada y saludable. Más allá de cómo se vea en un evento de moda o qué tipo de ropa lleve puesta, el hecho de que se haya vuelto tendencia invita a correr el foco de las apariencias físicas y centrarlo en promover el bienestar integral, en el cuidado personal y en la pasión por lo que uno hace como claves para sentirse bien con uno mismo.

