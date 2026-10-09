Rafael, albañil en Suiza: "Según el convenio, se puede ganar casi US$9.000 trabajando 8 horas por día"

Descuentos, deducciones y jornada laboral

El trabajador advirtió que a los montos brutos indicados es necesario restarles las deducciones obligatorias correspondientes, que oscilan entre los 600 y los 1.200 francos suizos según la edad y la situación personal de cada empleado. Por ejemplo, un peón con un sueldo bruto de 5.174 CHF puede recibir un neto cercano a los 4.000 francos. Asimismo, el convenio contempla de 5 a 6 semanas de vacaciones anuales para los contratos fijos, dependiendo de la franja etaria del operario.