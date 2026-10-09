Rafael, albañil en Suiza: "Según el convenio, se puede ganar casi US$9.000 trabajando 8 horas por día"
Un español radicado en Suiza analizó en sus redes sociales los verdaderos sueldos del sector de la construcción y derribó mitos sobre las ofertas virales.
En medio de la constante búsqueda de horizontes laborales debido a la precariedad y el costo de vida, los testimonios sobre las condiciones laborales en el exterior suelen generar gran repercusión. En este contexto, un español que trabaja como albañil en Suiza, conocido en las redes sociales como Rafael, compartió su visión para aclarar cuánto se gana.
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El análisis de los salarios reales en la construcción suiza
A través de un vídeo viral, el tiktoker reflexionó sobre las publicaciones que prometen sueldos desmedidos sin requisitos previos. Si bien reconoció que Suiza se mantiene como uno de los destinos predilectos para la emigración laboral —con un salario medio nacional que ronda entre los 6.700 y los 7.024 francos suizos, equivalentes a unos 7.000 o 7.300 euros—, advirtió que la realidad del sector de la construcción exige matices.
Para detallar cómo se compone la remuneración, el albañil expuso la clasificación oficial de los trabajadores según el convenio (Lohnklasse) y los salarios brutos aproximados en francos suizos (CHF):
- Polier (Maestro de obras): 8.074 CHF en bruto (unos 8.800 dólares).
- Vorarbeiter (Capataz): 6.952 CHF en bruto.
- Lohnklasse Q (Oficial de primera con EFZ): 6.317 CHF en bruto.
- Lohnklasse A (Oficial de segunda): 6.228 CHF en bruto.
- Lohnklasse B (Más de 3 años de experiencia): 5.730 CHF en bruto.
- Lohnklasse C (Peón sin experiencia ni título): 5.174 CHF en bruto.
De esta manera, un maestro de obras con la categoría máxima de Polier percibe más de 8.000 francos suizos —superando los 8.800 dólares—, cumpliendo con la jornada establecida por el convenio de la construcción, que fija un promedio de 40,5 horas semanales (poco más de 8 horas diarias) distribuidas en 2.112 horas anuales.
Descuentos, deducciones y jornada laboral
El trabajador advirtió que a los montos brutos indicados es necesario restarles las deducciones obligatorias correspondientes, que oscilan entre los 600 y los 1.200 francos suizos según la edad y la situación personal de cada empleado. Por ejemplo, un peón con un sueldo bruto de 5.174 CHF puede recibir un neto cercano a los 4.000 francos. Asimismo, el convenio contempla de 5 a 6 semanas de vacaciones anuales para los contratos fijos, dependiendo de la franja etaria del operario.
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