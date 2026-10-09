Grupo financiero suizo UBS advirtió por la caída de los salarios en Argentina y el aumento del desempleo

Javier Milei y Luis Caputo

Sin embargo, realiza una salvedad importante: “Las encuestas recientes muestran otra realidad: cuando se pregunta a los argentinos cuál es su principal preocupación, la inflación ahora se ubica cerca del final de la lista”.

Las prioridades de los argentinos, indica UBS, se desplazaron hacia los niveles de ingresos, la incertidumbre económica y el empleo. “Esto demuestra claramente la capacidad de los votantes para cambiar sus demandas una vez que una necesidad queda satisfecha”, sostuvo el trabajo.

La licuación de los salarios de los trabajadores es una de las patas fundamentales del plan de desinflación que impusieron Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo. Como consecuencia de ello el consumo y la producción se derrumbaron a los niveles de la pandemia al tiempo que el endeudamiento de las familias para hacer frente a gastos básicos se disparó mientras la morosidad a la hora de enfrentar esas deudas alcanzó un récord histórico.

En ese sentido, la consultora Zentrix dio cuenta de la mayor de las preocupaciones de los argentinos: el sueldo no alcanza.

De acuerdo con el último sondeo el 81,8% de los argentinos advierte que su salario no logra ganarle a la inflación, una percepción que incluso se profundizó levemente respecto del mes anterior, cuando alcanzaba al 81,2%.

El relevamiento de Zentrix también advirtió que que el escenario social está atravesado por una mirada pesimista sobre el futuro del país. El 57,4% de los encuestados se declara pesimista, mientras que el 34,3% mantiene una visión optimista.

La percepción también cambia según se evalúe la situación personal o la del país: el 39,3% califica negativamente su situación económica individual, pero esa proporción asciende al 61,5% cuando se refiere al escenario nacional.

En ese contexto, los ingresos y salarios aparecen como la principal preocupación, mencionados por el 50,1% de los consultados, apenas por encima de la incertidumbre económica, con 49,8%. Más atrás se ubican el desempleo, con 40,9%; la corrupción, con 39,6%; y las tarifas de los servicios públicos, con 35,2%.