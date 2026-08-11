Rescataron a Diana, la médica de Cali que quedó bajo los escombros tras el terremoto en Colombia
Luego de que el terremoto de magnitud 7,4 causara el colapso del edificio Torres del Limonar, la médica de 32 años quedó atrapada y hoy fue puesta a salvo.
En medio de la angustia por el devastador terremoto en Colombia, las tareas de rescate dejaron una luz de esperanza con lo que ya se califica como "el milagro de Diana". Se trata de Diana Marcela Troncoso, una médica que permaneció 30 horas atrapada bajo los escombros tras el colapso del edificio Torres del Limonar, en la ciudad de Cali.
El rescate fue el resultado de una ardua y delicada maniobra que se extendió por más de tres horas desde que los bomberos escucharon las primeras señales de vida en la zona del derrumbe. En el operativo trabajaron de manera conjunta miembros del cuerpo de bomberos de Cali y de Bogotá, acompañados por voluntarios y fuerzas de seguridad.
Según indicaron los rescatistas y las autoridades locales, Diana fue extraída en buenas condiciones generales de salud. Al momento de su traslado, la médica ya se encontraba canalizada, estable y bajo supervisión médica inmediata.
La noticia trajo alivio a su familia y a la comunidad, quienes se mantuvieron junto a las ruinas durante más de un día sin perder la fe. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, había manifestado previamente que la búsqueda de Diana se había fijado como una prioridad para los equipos de rescate, renovando así las esperanzas de hallar a más sobrevivientes atrapados entre los restos del edificio.
Terror en las alturas: el terremoto en Colombia frenó el teleférico de Manizales y todos quedaron en el aire
El terremoto de magnitud 7,4, que sacudió este lunes a Colombia, dejó escenas de alta tensión en la ciudad de Manizales, donde decenas de pasajeros quedaron suspendidos en el aire al paralizarse por completo el sistema de teleférico de esa región, lo que hizo que el pánico se apoderara de todos ellos.
El violento movimiento telúrico se registró a las 07:34 hora local, con epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. De acuerdo con los datos del Servicio Geológico de Colombia, se trata del sismo más fuerte registrado en el país en lo que va del siglo XXI.
Terror en las alturas: el terremoto en Colombia frenó el teleférico de Manizales y todos quedaron en el aire
El impacto se sintió de inmediato en la infraestructura urbana de Manizales. De hecho, videos difundidos en redes sociales mostraron los momentos de pánico vividos en la Línea 3 del transporte aéreo. Dentro de las cabinas detenidas, varios usuarios irrumpieron en llanto y rezos al observar la altura, la inmovilidad del sistema y los daños visibles en las estructuras de la superficie, mientras el personal del operador intentaba mantener la calma por los altavoces.
La Asociación de Cable Aéreo de Manizales confirmó que las tres líneas de la red debieron interrumpir sus operaciones de manera preventiva y de emergencia. La Línea 3, que conecta las estaciones de Fátima y Universidades, presentó severas fallas mecánicas y electrónicas, además de afectaciones estructurales en la estación Cable.
Pese a la gravedad del incidente y a la angustia provocada por la falta de movimiento en las alturas, la empresa operadora informó que las labores de emergencia culminaron con éxito: la totalidad de los pasajeros fue evacuada del sistema de manera segura y sin reportar heridos.
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