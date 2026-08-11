Rescataron a Diana, la médica de Cali que quedó bajo los escombros tras el terremoto en Colombia

El violento movimiento telúrico se registró a las 07:34 hora local, con epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. De acuerdo con los datos del Servicio Geológico de Colombia, se trata del sismo más fuerte registrado en el país en lo que va del siglo XXI.

Terror en las alturas: el terremoto en Colombia frenó el teleférico de Manizales y todos quedaron en el aire

El impacto se sintió de inmediato en la infraestructura urbana de Manizales. De hecho, videos difundidos en redes sociales mostraron los momentos de pánico vividos en la Línea 3 del transporte aéreo. Dentro de las cabinas detenidas, varios usuarios irrumpieron en llanto y rezos al observar la altura, la inmovilidad del sistema y los daños visibles en las estructuras de la superficie, mientras el personal del operador intentaba mantener la calma por los altavoces.

La Asociación de Cable Aéreo de Manizales confirmó que las tres líneas de la red debieron interrumpir sus operaciones de manera preventiva y de emergencia. La Línea 3, que conecta las estaciones de Fátima y Universidades, presentó severas fallas mecánicas y electrónicas, además de afectaciones estructurales en la estación Cable.

Pese a la gravedad del incidente y a la angustia provocada por la falta de movimiento en las alturas, la empresa operadora informó que las labores de emergencia culminaron con éxito: la totalidad de los pasajeros fue evacuada del sistema de manera segura y sin reportar heridos.