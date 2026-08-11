Un payaso festejaba el regreso a clases y terminó protegiendo a nenes durante el terremoto en Colombia
El animador se encontraba junto a los chicos cuando comenzó el fuerte sismo y, al igual que los docentes, reaccionó rápidamente para resguardarlos.
Lo que había comenzado como una jornada de juegos y diversión terminó de manera completamente inesperada en un jardín de infantes de Colombia. Un payaso había sido convocado para acompañar a los chicos durante el regreso a clases cuando un fuerte terremoto sacudió la zona y lo obligó a cambiar el rumbo de la actividad.
El animador se encontraba junto a los nenes cuando empezó el movimiento de la tierra. En cuestión de segundos, la escena de celebración se transformó en un momento de preocupación y todos tuvieron que reaccionar ante la intensidad del sismo. Frente al temblor, los adultos que estaban en el establecimiento se movieron rápidamente para proteger a los menores. El payaso también dejó de lado su tarea de entretenimiento y se ubicó junto a los chicos para cubrirlos con su propio cuerpo.
Las imágenes del momento quedaron registradas y posteriormente fueron difundidas en redes sociales. En el video se observa cómo los adultos permanecen agachados alrededor de los pequeños mientras intentan mantenerlos a resguardo durante los segundos más fuertes del terremoto.
La reacción del animador llamó especialmente la atención porque, hasta ese momento, su tarea consistía simplemente en divertir a los chicos y acompañar una jornada especial por el inicio de las clases. Sin embargo, ante la emergencia, no dudó en ponerse al servicio de los menores.
Afortunadamente, los nenes pudieron salir ilesos de la situación. La escena generó numerosos mensajes de reconocimiento hacia los docentes y el resto de los adultos que se encontraban en el lugar y actuaron para protegerlos.
Un terremoto que generó temor en varias regiones de Colombia
El episodio se produjo durante el terremoto de magnitud 7,4 que tuvo su epicentro en el departamento del Chocó y que fue percibido en distintos puntos del país. El fuerte movimiento provocó daños en diferentes localidades y llevó a numerosas personas a abandonar edificios y espacios cerrados por precaución. También hubo evacuaciones y escenas de desesperación en algunos de los lugares donde el sismo se sintió con mayor intensidad.
En medio de la emergencia, el video del jardín de infantes se convirtió en una de las imágenes más impactantes de la jornada. Los chicos permanecieron juntos mientras docentes y trabajadores intentaban protegerlos ante la posibilidad de que el movimiento provocara algún accidente.
La situación volvió a destacar, además, la importancia de que los establecimientos educativos cuenten con protocolos de emergencia y que quienes trabajan con niños estén preparados para reaccionar rápidamente frente a fenómenos naturales de gran intensidad.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario