Un payaso festejaba el regreso a clases y terminó protegiendo a nenes durante el terremoto en Colombia

El video del payaso salvador en Colombia

Un terremoto que generó temor en varias regiones de Colombia

El episodio se produjo durante el terremoto de magnitud 7,4 que tuvo su epicentro en el departamento del Chocó y que fue percibido en distintos puntos del país. El fuerte movimiento provocó daños en diferentes localidades y llevó a numerosas personas a abandonar edificios y espacios cerrados por precaución. También hubo evacuaciones y escenas de desesperación en algunos de los lugares donde el sismo se sintió con mayor intensidad.

En medio de la emergencia, el video del jardín de infantes se convirtió en una de las imágenes más impactantes de la jornada. Los chicos permanecieron juntos mientras docentes y trabajadores intentaban protegerlos ante la posibilidad de que el movimiento provocara algún accidente.

La situación volvió a destacar, además, la importancia de que los establecimientos educativos cuenten con protocolos de emergencia y que quienes trabajan con niños estén preparados para reaccionar rápidamente frente a fenómenos naturales de gran intensidad.