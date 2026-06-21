Resultados del balotaje en Colombia: Abelardo de la Espriella será el nuevo presidente
Los colombianos eligieron este domingo al próximo presidente, en una segunda vuelta marcada por dos modelos diferentes de país.
Este domingo, más de 41,2 millones de colombianos estaban convocados a acudir a las urnas para participar en la segunda vuelta que definirá al próximo presidente del país para el período 2026-2030. Abelardo De La Espriella superó por una mínima ventaja a Iván Cepeda en el balotaje presidencial en Colombia y es el nuevo presidente electo.
Los centros de votación abrieron sus puertas a las 8:00 de la mañana (hora local) y permanecieron operativos hasta las 4:00 de la tarde, sin que se registraran inicidentes. Los comicios se desarrollaron en un ambiente de marcada polarización política y con una creciente inquietud por la ola de violencia que afecta a diversas regiones, según habían señalado organismos internacionales.
El principal desafío logístico de la fecha era superar los 24 millones de votantes registrados durante la primera vuelta.
Para prevenir incidentes ante las amenazas de organizaciones armadas —en el marco de un conflicto interno de seis décadas que causó cerca de 500.000 muertes—, el Gobierno nacional desplegó un operativo especial de seguridad compuesto por 248.000 efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares.
Los resultados del balotaje en Colombia
Con el 99,91% escrutado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el candidato conservador Abelardo De La Espriella se impone en la segunda vuelta presidencial en Colombia con el 49,65% de los votos. Su rival, el aspirante oficialista de izquierda Iván Cepeda, lo sigue de cerca con el 48,70%.
En términos de sufragios absolutos, el empresario de derecha alcanza los 12.950.642 votos, frente a los 12.702.592 consolidados por el dirigente de izquierda.
Dos modelos en pugna
La jornada electoral estuvo marcada por una profunda polarización entre dos proyectos políticos opuestos:
-
Abelardo De La Espriella: Centra su propuesta en la seguridad, el fortalecimiento de las instituciones, el respaldo a la actividad privada y el combate contra los grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico y la minería clandestina.
Iván Cepeda: Apuesta por la continuidad del proyecto político del actual mandatario, Gustavo Petro, con un fuerte eje en profundizar las reformas económicas y sociales orientadas a disminuir la pobreza y la desigualdad.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario