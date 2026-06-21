Resultados del balotaje en Colombia: Abelardo de la Espriella será el nuevo presidente

Los resultados del balotaje en Colombia

Con el 99,91% escrutado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el candidato conservador Abelardo De La Espriella se impone en la segunda vuelta presidencial en Colombia con el 49,65% de los votos. Su rival, el aspirante oficialista de izquierda Iván Cepeda, lo sigue de cerca con el 48,70%.

En términos de sufragios absolutos, el empresario de derecha alcanza los 12.950.642 votos, frente a los 12.702.592 consolidados por el dirigente de izquierda.

Dos modelos en pugna

La jornada electoral estuvo marcada por una profunda polarización entre dos proyectos políticos opuestos: