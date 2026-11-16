Colapso bancario en Estados Unidos: miles de clientes quedaron sin acceso a sus cuentas por una falla masiva
Las interrupciones comenzaron este lunes por la mañana y afectaron las plataformas digitales de entidades como Chase, Bank of America y Wells Fargo.
Miles de usuarios en Estados Unidos reportaron este lunes inconvenientes generalizados para ingresar a sus cuentas y operar en las plataformas digitales de las principales entidades financieras del país, entre ellas Chase, Bank of America y Wells Fargo.
De acuerdo con los registros del portal especializado DownDetector, que monitorea el funcionamiento de servicios en línea a nivel global, las fallas comenzaron a detectarse alrededor de las 09:30 hora local (11:30 de la Argentina). Hacia las 14:00, el sitio ya contabilizaba más de 4.000 reclamos exclusivos de clientes de Chase, además de otros 2.500 reportes repartidos entre usuarios de Bank of America, Wells Fargo, US Bank y JP Morgan.
Impacto en transferencias y respuesta oficial
A los inconvenientes en el acceso a las aplicaciones y sitios web bancarios se sumaron centenares de quejas vinculadas a Zelle, la red de pagos utilizada para realizar transferencias inmediatas entre cuentas en territorio estadounidense.
Hasta el momento, la mayoría de las entidades involucradas no emitieron un comunicado formal detallando el origen técnico de la caída. Únicamente desde la cuenta de soporte de Chase en la red social X respondieron a los reclamos asegurando: "Actualmente estamos trabajando para resolver un problema con la banca en línea".
Antecedentes recientes de fallos técnicos
Este episodio se suma a una seguidilla de interrupciones tecnológicas registradas en Estados Unidos durante los últimos días. El viernes y el sábado pasado, un desperfecto en los sistemas de telecomunicaciones, originado durante la sustitución de cableado de cobre por fibra óptica, paralizó el tráfico aéreo nacional, dejando más de 12.000 vuelos en tierra y provocando 10.000 cancelaciones.
Asimismo, la semana anterior se produjo una caída global en los servicios de Microsoft 365 (como Teams y Outlook), atribuida posteriormente por la compañía a un defecto latente en sus servidores combinado con un pico de demanda.
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