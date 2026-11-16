De acuerdo con los registros del portal especializado DownDetector, que monitorea el funcionamiento de servicios en línea a nivel global, las fallas comenzaron a detectarse alrededor de las 09:30 hora local (11:30 de la Argentina). Hacia las 14:00, el sitio ya contabilizaba más de 4.000 reclamos exclusivos de clientes de Chase, además de otros 2.500 reportes repartidos entre usuarios de Bank of America, Wells Fargo, US Bank y JP Morgan.