Piden pena de muerte para Daniel Sancho, acusado de descuartizar al cirujano en Tailandia

"Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio", sentenció Sancho entre otras declaraciones sobre la relación que mantenía con Arrieta.

edwin arrieta Edwin Arrieta era cirujano plástico

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, había asegurado el detenido durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandeses y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan.

La situación de Daniel Sancho se agravó luego de que el vocero de la policía de la isla donde se produjo el crimen señalara que la investigación está terminada, que hay un solo culpable y que, al tratarse de un crimen premeditado y alevoso, corresponde que le apliquen la pena de muerte, según las leyes del país.

La reacción de Rodolfo Sancho tras la confesión de su hijo

Daniel y Rodolfo Sancho.jpg

En tanto, parte de la familia de Sancho mantiene total hermetismo. Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo – padres del detenido – anunciaron "su firme decisión de no acudir, ni informar, a ningún medio de comunicación, hasta que no se produzca el cese definitivo de la totalidad de medios de comunicación en el domicilio, y sus inmediaciones".

"El actor está sometido a un estrés desmedido a consecuencia de la situación de su hijo que se ha visto multiplicado por la presión mediática de los medios agolpados a la puerta de su casa y el temor a que su hija Jimena, de ocho años, sufra algún tipo de consecuencia", según los periodistas españoles Carmen Balfagón y Ramon Chippirrás, quienes emitieron un comunicado en nombre y representación de Sancho o Bronchalo.

Mientras que Silvia Bronchalo llegó este jueves a la cárcel de Koh Samui para visitar a su hijo y así romper con el anonimato, Rodolfo Sancho se encuentra en su casa de Fuerteventura, en las Islas Canarias, y "no sale ni a pasear el perro, no quiere que nadie le vea", según declaraciones de su abogada Carmen Balfagón.