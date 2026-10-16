Tesla presentó su auto volador en una demostración espectacular: las imágenes

A pesar del impacto mediático, expertos del sector automotriz y de la aviación aclaran que el vehículo no está diseñado para un vuelo sostenido de larga distancia, sino más bien para realizar "pequeños saltos" y acrobacias controladas. Además, el propio Musk reconoció que el deportivo no está optimizado principalmente para la seguridad vial, lo que plantea importantes desafíos legales y regulatorios para su futura homologación en calles públicas.