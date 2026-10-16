Tesla presentó su auto volador en una demostración espectacular: las imágenes
La empresa de Elon Musk dio a conocer un prototipo de que usa propulsores de aire comprimido.
La empresa liderada por Elon Musk, Tesla, presentó el prototipo de su nuevo Roadster "volador", un superdeportivo eléctrico desarrollado en colaboración con SpaceX que utiliza propulsores de aire comprimido a alta presión para elevarse y realizar maniobras en el aire.
La espectacular demostración se llevó a cabo en las instalaciones de pruebas de cohetes de SpaceX en McGregor, Texas, donde el vehículo autoconducido despegó desde una rampa empinada, giró en el aire y aterrizó de forma controlada.
El vehículo cuenta con un sistema de succión mediante ventiladores en la parte inferior capaz de generar hasta 2G de fuerza, complementado por los propulsores neumáticos de SpaceX.
Tesla anunció tres versiones de su auto volador
- Performance: la versión adaptada para vías públicas, con capacidad para dos personas y aerodinámica activa.
- Thrust: diseñada específicamente para pistas de carreras, que añade propulsores adicionales para mejorar la aceleración.
- Rocket: rl modelo monoplaza enfocado en la demostración aérea que realizó las acrobacias en el evento.
Lanzamiento, precio y limitaciones del auto volador de Tesla
Musk confirmó que la producción del Roadster comenzará en el año 2028 y se estima que el precio base rondará los US$ 200.000.
A pesar del impacto mediático, expertos del sector automotriz y de la aviación aclaran que el vehículo no está diseñado para un vuelo sostenido de larga distancia, sino más bien para realizar "pequeños saltos" y acrobacias controladas. Además, el propio Musk reconoció que el deportivo no está optimizado principalmente para la seguridad vial, lo que plantea importantes desafíos legales y regulatorios para su futura homologación en calles públicas.
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