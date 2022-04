Advierten que la NASA podría provocar una invasión extraterrestre

El objetivo de esta misiva es formar un vínculo entre los seres humanos y la vida de los extraterrestres, según pudo informar The Telegraph. Además, está todo planeado para que la señal sea emitida desde Allen del Instituto SETI en Caifornia, Estados Unidos, y también el radiotelescopio FAST de China.

El investigador principal del Instituto del Futuro de la Humanidad de Oxford, Anders Sandberg, comunicó que, según el análisis que pudo hacer, enviar un mensaje de este tipo no sería lo ideal ya que, si una comunidad espacial tiene en manos la información, su respuesta no sería del todo agradable para las personas del planeta Tierra.

Por su parte, Toby Ord, científico del Futuro de la Humanidad (FHI) cree que la sociedad debería elegir si mandar o no un mensaje con esos datos. "No me parece un momento oportuno para dar pasos activos hacia el contacto", expresó el especialista.

George Dvorsky, bioeticista y futurista canadiense afirmó que pueden haber miles de especies desconocidas que no tengan una buena intención, por eso hay que reflexionar sobre una "multitud de escenarios" para que no terminen siendo una amenaza para los que transitan en la Tierra.

Las personas que investigan la carta BITG consideran que unos extraterrestres que estén en un nivel más avanzado, seguramente hubiera colaborado para llegar a una comunicación entre las diferentes especies. "Por lo tanto, sabrá de la importancia de la paz y de la colaboración".