Tiroteo en una escuela de Oregón: un adolescente mató a tres niños y a un maestro
El sospechoso, de 16 años, fue abatido por un ciudadano que se encontraba en el lugar. Investigan si tenía conexiones con el colegio.
Tres alumnos y un docente murieron el jueves en un tiroteo perpetrado en la Escuela Silver Rail de Oregón, en el oeste de Estados Unidos. El sospechoso, un adolescente de 16 años, fue abatido por un ciudadano que se encontraba en el lugar.
El hecho ocurrió alrededor de las 13 en la escuela primaria situada en la localidad de Bend. El jefe de la policía local, Mike Krantz, confirmó que "entre los muertos se encuentran niños de 5, 8 y 11 años y un maestro".
Otras dos personas, un niño de 7 años y una docente de 54, fueron trasladados al Centro Médico St. Charles con heridas críticas.
Según la investigación preliminar, el tirador ingresó a la escuela tras disparar contra las cerraduras y de inmediato las autoridades educativas decidieron adoptar un estado de confinamiento.
Krantz detalló que en horas del mediodía la policía recibió una llamada de una "persona en un vehículo que informó haber recibido varios disparos efectuados por alguien armado con un arma larga". A eso se le sumaron decenas de llamados desesperados desde el interior de la escuela primaria.
Por el momento, las autoridades no confirmaron si el atacante tenía alguna relación con la escuela. De acuerdo con lo publicado por BBC, el adolescente fue abatido por un ciudadano que se encontraba
Unos 450 estudiantes y más de 40 trabajadores docentes y no docentes asisten a la escuela primaria Silver Rail. Según informó el medio The Oregonian, la institución había instalado un sistema nuevo en 2022, el cual permitía el cierre total e inmediato de las puertas de todas las aulas con solo accionar un interruptor.
Incluso, en agosto pasado, efectivos del Departamento de Policía de Bend participaron en un simulacro de amenazas activas en una escuela secundaria local, según explicó Krantz ante los periodistas.
“Lamentablemente, es algo para lo que nos entrenamos con regularidad y debemos hacerlo”, expresó el jefe de policía.
Al mismo tiempo, Krantz manifestó que la investigación sobre el tiroteo llevará tiempo: “Tendremos una importante presencia policial en la escuela primaria Silver Rail durante los próximos días, mientras nuestros agentes continúan llevando a cabo una investigación exhaustiva para obtener todas las respuestas”.
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