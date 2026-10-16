Tiroteo en una escuela de Oregón: un adolescente mató a tres niños y a un maestro

Tiroteo en escuela de Oregón deja a tres niños y un adulto muertos Foto: ABC affiliate KOHD/Handout/REUTERS

Por el momento, las autoridades no confirmaron si el atacante tenía alguna relación con la escuela. De acuerdo con lo publicado por BBC, el adolescente fue abatido por un ciudadano que se encontraba

Unos 450 estudiantes y más de 40 trabajadores docentes y no docentes asisten a la escuela primaria Silver Rail. Según informó el medio The Oregonian, la institución había instalado un sistema nuevo en 2022, el cual permitía el cierre total e inmediato de las puertas de todas las aulas con solo accionar un interruptor.

Incluso, en agosto pasado, efectivos del Departamento de Policía de Bend participaron en un simulacro de amenazas activas en una escuela secundaria local, según explicó Krantz ante los periodistas.

“Lamentablemente, es algo para lo que nos entrenamos con regularidad y debemos hacerlo”, expresó el jefe de policía.

Al mismo tiempo, Krantz manifestó que la investigación sobre el tiroteo llevará tiempo: “Tendremos una importante presencia policial en la escuela primaria Silver Rail durante los próximos días, mientras nuestros agentes continúan llevando a cabo una investigación exhaustiva para obtener todas las respuestas”.