Tragedia en Brasil: volcó un micro en la sierra de Petrópolis, y murieron nueve mujeres y una nena
El trágico accidente ocurrió en la madrugada de este domingo sobre la autopista BR-040. El micro había salido de Belo Horizonte rumbo a Copacabana.
Una verdadera tragedia enlutó las rutas del sur de Brasil este domingo, luego de que un micro de turismo volcara violentamente cuando descendía por la zona serrana de Petrópolis, en el estado de Río de Janeiro, dejando un saldo preliminar de al menos diez personas fallecidas y más de una decena de heridos de distinta consideración.
El siniestro vial se registró alrededor de las 4:30 a la altura del kilómetro 91 de la autopista BR-040, un corredor clave que conecta Minas Gerais con Río de Janeiro, caracterizado por sus peligrosas curvas pronunciadas y fuertes pendientes.
Por motivos que la pericia intenta esclarecer, el vehículo se salió de la calzada en un tramo rodeado de abundante vegetación y terminó volcado sobre el arcén.
Tragedia en Brasil: operativo de rescate, víctimas y perfil del micro
El colectivo involucrado pertenecía a la empresa Estrela Guia Turismo y había partido con pasajeros desde Belo Horizonte (Minas Gerais) con destino final en el tradicional barrio carioca de Copacabana.
Tras el alerta, dotaciones del Cuerpo de Bomberos, ambulancias y fuerzas de seguridad desplegaron un operativo de emergencia de gran magnitud, ya que varios de los pasajeros habían quedado atrapados entre los hierros retorcidos del habitáculo.
De acuerdo con los reportes oficiales de los servicios de emergencia y medios brasileños, las diez víctimas fatales confirmadas son mujeres, entre las que se encuentra una niña de tan solo siete años. En tanto, al menos doce personas sufrieron heridas de carácter moderado y otras dos continúan internadas en estado grave en centros de salud de Petrópolis, Duque de Caxias y Río de Janeiro.
La palabra del intendente y la grave irregularidad detectada
El intendente de Petrópolis, Hingo Hammes, expresó su profundo dolor por lo ocurrido, envió sus condolencias a los allegados de las víctimas e informó que se montó una red de asistencia sanitaria inmediata en la región. Por su parte, desde la empresa transportista emitieron un comunicado lamentando la tragedia y aseguraron estar a entera disposición de la Justicia.
Sin embargo, el caso sumó un condimento judicial y administrativo de máxima gravedad: la Agencia Nacional de Transportes Terrestres de Brasil (ANTT) informó de manera preliminar que el servicio operaba sin la debida autorización para realizar transporte interestatal, por lo que fue catalogado oficialmente como un viaje clandestino o irregular.
La Policía Civil de Río de Janeiro abrió una causa para reconstruir la mecánica exacta del vuelco y determinar las responsabilidades penales de la firma y de los operadores del vehículo.
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