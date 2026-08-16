De acuerdo con los reportes oficiales de los servicios de emergencia y medios brasileños, las diez víctimas fatales confirmadas son mujeres, entre las que se encuentra una niña de tan solo siete años. En tanto, al menos doce personas sufrieron heridas de carácter moderado y otras dos continúan internadas en estado grave en centros de salud de Petrópolis, Duque de Caxias y Río de Janeiro.

Tragedia en Brasil: volcó un micro en la sierra de Petrópolis, y murieron nueve mujeres y una nena

La palabra del intendente y la grave irregularidad detectada

El intendente de Petrópolis, Hingo Hammes, expresó su profundo dolor por lo ocurrido, envió sus condolencias a los allegados de las víctimas e informó que se montó una red de asistencia sanitaria inmediata en la región. Por su parte, desde la empresa transportista emitieron un comunicado lamentando la tragedia y aseguraron estar a entera disposición de la Justicia.

Sin embargo, el caso sumó un condimento judicial y administrativo de máxima gravedad: la Agencia Nacional de Transportes Terrestres de Brasil (ANTT) informó de manera preliminar que el servicio operaba sin la debida autorización para realizar transporte interestatal, por lo que fue catalogado oficialmente como un viaje clandestino o irregular.

La Policía Civil de Río de Janeiro abrió una causa para reconstruir la mecánica exacta del vuelco y determinar las responsabilidades penales de la firma y de los operadores del vehículo.