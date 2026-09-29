La insólita teoría viral que asegura que Vinicius Jr fue reemplazado por un doble tras el Mundial 2026
En las redes sociales comenzó a circular una disparatada conspiración sobre la figura del Real Madrid que incluye supuestos cambios físicos y tatuajes borrados.
El universo de las redes sociales volvió a sorprender con una de las hipótesis más insólitas del último tiempo en el ámbito deportivo. En los últimos días, cobró fuerza una disparatada teoría conspirativa que sostiene que Vinicius Jr. habría desaparecido misteriosamente y que la persona que actualmente viste la camiseta de la Selección de Brasil y del Real Madrid es en realidad un doble contratado para cumplir con sus compromisos comerciales.
Los defensores de esta increíble fake news basan sus argumentos en detalles minúsculos captados en imágenes recientes. Según aseguran varios usuarios, el atacante que disputó la reciente fecha FIFA con la Verdeamarela no exhibe en los entrenamientos ciertos tatuajes en el muslo que sí lucía en España. A este argumento le sumaron observaciones sobre un supuesto cambio en su contextura física tras la cita mundialista, lo que bastó para que el rumor se expandiera rápidamente en las plataformas digitales.
La insólita teoría viral que asegura que Vinicius fue reemplazado por un doble tras el Mundial
El delirio colectivo escaló a niveles insospechados cuando algunos internautas conectaron esta supuesta sustitución con una profecía viral emitida tiempo atrás por una vidente brasileña. La mujer había asegurado haber soñado con una invasión alienígena durante un partido de la Copa del Mundo en Miami, donde supuestamente los extraterrestres abducían a los futbolistas en pleno campo de juego.
Como era de esperarse ante semejante disparate, ni el entorno del futbolista, ni los dirigentes del Real Madrid ni los integrantes de la Confederación Brasileña de Fútbol emitieron comunicado alguno, optando por ignorar por completo las especulaciones. Mientras tanto, el atacante respondió en la cancha: fue titular y convirtió de penal en la victoria 4-2 de Brasil sobre Australia en el segundo amistoso de la gira.
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