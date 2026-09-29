La insólita teoría viral que asegura que Vinicius Jr fue reemplazado por un doble tras el Mundial 2026

Los defensores de esta increíble fake news basan sus argumentos en detalles minúsculos captados en imágenes recientes. Según aseguran varios usuarios, el atacante que disputó la reciente fecha FIFA con la Verdeamarela no exhibe en los entrenamientos ciertos tatuajes en el muslo que sí lucía en España. A este argumento le sumaron observaciones sobre un supuesto cambio en su contextura física tras la cita mundialista, lo que bastó para que el rumor se expandiera rápidamente en las plataformas digitales.