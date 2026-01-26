Tragedia en Filipinas: un ferry se hundió y dejó al menos 15 muertos
La embarcación navegaba de madrugada entre Zamboanga y la isla de Jolo cuando sufrió un desperfecto técnico. Más de 300 pasajeros fueron rescatados y continúa la búsqueda de personas desaparecidas.
Una nueva tragedia sacudió al sudeste asiático durante la madrugada del lunes, cuando un ferry con más de 350 personas a bordo se hundió en el sur de Filipinas. El siniestro dejó al menos 15 muertos y un número todavía indeterminado de desaparecidos, según confirmaron autoridades locales y la guardia costera, que mantiene activo un amplio operativo de búsqueda y rescate.
La embarcación, identificada como M/V Trisha Kerstin 3, realizaba el trayecto entre la ciudad portuaria de Zamboanga y la isla de Jolo, en la provincia de Sulu. A bordo viajaban 332 pasajeros y 27 tripulantes cuando, por causas que aún se investigan, sufrió un desperfecto técnico y se hundió poco después de la medianoche.
El accidente ocurrió en condiciones climáticas favorables, un dato que llamó la atención de las autoridades y refuerza la hipótesis de una falla mecánica como desencadenante del desastre. El ferry se encontraba a unos dos kilómetros de la aldea isleña de Baluk-baluk, en la provincia de Basilan, cuando comenzó a tener problemas. Muchos de los sobrevivientes lograron llegar a esa zona, donde fueron asistidos inicialmente antes de ser trasladados a distintos puntos de la región.
Desde la guardia costera informaron que más de 300 personas pudieron ser rescatadas con vida en las primeras horas posteriores al hundimiento. Entre los sobrevivientes se encontraba un oficial de seguridad marítima que viajaba en la nave y que fue clave para dar la primera alerta tras el siniestro, permitiendo una rápida respuesta de los equipos de emergencia.
Viajaban más de 350 personas en el ferry hundido en Filipinas
El operativo desplegado fue de gran magnitud. Participaron embarcaciones de la guardia costera y de la marina filipina, con apoyo aéreo de un avión de vigilancia y un helicóptero Black Hawk de la fuerza aérea. A ese despliegue se sumó la colaboración de pescadores locales, que ayudaron a rescatar a personas que se encontraban a la deriva o aferradas a restos del ferry.
El gobernador de Basilan, Mujiv Hataman, confirmó que los pasajeros rescatados y los cuerpos recuperados fueron trasladados a la ciudad de Isabela, capital provincial. Allí continuaban las tareas de asistencia a los sobrevivientes, la identificación de las víctimas fatales y el contacto con familiares de quienes viajaban en la embarcación.
Las autoridades señalaron que el ferry contaba con autorización para zarpar y que, de manera preliminar, no había indicios de sobrecupo, una problemática recurrente en accidentes marítimos de la región. Sin embargo, aclararon que la causa exacta del hundimiento todavía no fue determinada y será materia de una investigación oficial para establecer responsabilidades.
Mientras tanto, la búsqueda de personas desaparecidas continúa y crece la preocupación entre los familiares, en un país acostumbrado a tragedias marítimas pero que vuelve a quedar en shock por un nuevo episodio que dejó decenas de víctimas y cientos de historias marcadas por el drama.
Las imágenes del horror
