Tragedia en Filipinas: un ferry se hundió y dejó al menos 15 muertos

El gobernador de Basilan, Mujiv Hataman, confirmó que los pasajeros rescatados y los cuerpos recuperados fueron trasladados a la ciudad de Isabela, capital provincial. Allí continuaban las tareas de asistencia a los sobrevivientes, la identificación de las víctimas fatales y el contacto con familiares de quienes viajaban en la embarcación.

Las autoridades señalaron que el ferry contaba con autorización para zarpar y que, de manera preliminar, no había indicios de sobrecupo, una problemática recurrente en accidentes marítimos de la región. Sin embargo, aclararon que la causa exacta del hundimiento todavía no fue determinada y será materia de una investigación oficial para establecer responsabilidades.

Mientras tanto, la búsqueda de personas desaparecidas continúa y crece la preocupación entre los familiares, en un país acostumbrado a tragedias marítimas pero que vuelve a quedar en shock por un nuevo episodio que dejó decenas de víctimas y cientos de historias marcadas por el drama.

