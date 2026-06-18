Tragedia en Grecia: una turista italiana murió tras un accidente en su despedida de soltera
La novia, de 38 años, tenía fecha para casarse este sábado pero un accidente en una calle de la isla griega de Mykonos cambió todo, para siempre.
Una turista italiana de 38 años murió el lunes de esta semana tras sufrir un accidente de tránsito en la isla de Mykonos, en Grecia, a donde había viajado con dos amigas para festejar su despedida de soltera.
La víctima fatal del accidente fue identificada como Sara Ceccantini, que era madre de una nena de tres años y tenía todo listo para casarse este fin de semana, el sábado 20 de junio, informó el sitio británico The Sun.
Los planes quedaron truncos por la tragedia en una de las islas más visitadas de Grecia, donde las autoridades ya comenzaron a investigar el caso como un homicidio vial porque se presume que un auto cruzó en infracción y provocó la colisión con el vehículo de alquiler que habían abordado Ceccantini y sus dos amigas.
El auto de Ceccantini era un viaje contratado por aplicación, y por ahora no se conocieron detalles de los demás involucrados.
Una portavoz de la Policía de esa isla de Grecia, Konstantia Dimoglidou, aclaró a la agencia ANSA que "se realizaron todas las pruebas necesarias a los dos conductores de los vehículos que colisionaron, sin que se encontraran rastros de consumo de alcohol", lo que obliga a modificar la hipótesis inicial de un accidente por intoxicación con esa sustancia.
Una de las amigas de Ceccantini sufrió heridas considerables y sigue internada en grave estado, pero la novia falleció en un hospital de Atenas, la capital de Grecia, al que fue trasladada en helicóptero sanitario.
La noticia del deceso fue confirmada públicamente por la fábrica Valvigna, que es la sede industrial del Grupo Prada en la Toscana, donde trabajaba Ceccantini.
Pero además, el alcalde de Arezzo, Marcello Comanducci, expresó sus condolencias a propósito de la muerte de Ceccantini, que estaba por casarse con Luca Bugialli, de 34 años, con quien vivía en esa localidad.
Es que Bugialli es el hijo del dueño de una importante compañía de la localidad de San Giovanni Valdarno, en la provincia de Arezzo, región de Toscana, y la comunidad esperaba con ansias el día de su boda.
"La trágica muerte de Sara Ceccantini afectó profundamente a toda nuestra comunidad. Una vida que terminó muy pronto, justo cuando se preparaba para vivir uno de los días más bellos de su vida", expresó Comanducci, quien envió sus "más sinceras condolencias a su familia, sus seres queridos y quienes la querían".
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