Tragedia en Grecia: una turista italiana murió tras un accidente en su despedida de soltera

playa en Mikonos Mykonos, el paradisíaco escenario de una tragedia en Grecia

Una portavoz de la Policía de esa isla de Grecia, Konstantia Dimoglidou, aclaró a la agencia ANSA que "se realizaron todas las pruebas necesarias a los dos conductores de los vehículos que colisionaron, sin que se encontraran rastros de consumo de alcohol", lo que obliga a modificar la hipótesis inicial de un accidente por intoxicación con esa sustancia.

Una de las amigas de Ceccantini sufrió heridas considerables y sigue internada en grave estado, pero la novia falleció en un hospital de Atenas, la capital de Grecia, al que fue trasladada en helicóptero sanitario.

La noticia del deceso fue confirmada públicamente por la fábrica Valvigna, que es la sede industrial del Grupo Prada en la Toscana, donde trabajaba Ceccantini.

Sara Ceccantini La novia era de Italia y había viajado a Grecia para su despedida de soltera

Pero además, el alcalde de Arezzo, Marcello Comanducci, expresó sus condolencias a propósito de la muerte de Ceccantini, que estaba por casarse con Luca Bugialli, de 34 años, con quien vivía en esa localidad.

Es que Bugialli es el hijo del dueño de una importante compañía de la localidad de San Giovanni Valdarno, en la provincia de Arezzo, región de Toscana, y la comunidad esperaba con ansias el día de su boda.

"La trágica muerte de Sara Ceccantini afectó profundamente a toda nuestra comunidad. Una vida que terminó muy pronto, justo cuando se preparaba para vivir uno de los días más bellos de su vida", expresó Comanducci, quien envió sus "más sinceras condolencias a su familia, sus seres queridos y quienes la querían".