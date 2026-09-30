Ucrania desistió de la compra de helicópteros dados de baja en Australia
Australia inició el proceso de modernización de su flota y Ucrania había evaluado la posibilidad de incorporar esos helicópteros de guerra.
El gobierno de Ucrania desestimó la posibilidad de incorporar helicópteros de ataque y reconocimiento ARH Tiger que fueron dados recientemente de baja por el Ejército de Australia en el marco de su plan de modernización de su flota. En ese camino el ejército australiano avanza en el reemplazo de los viejos ARH Tiger por los nuevos Boeing AH-64E Apache cuya compra está cerrando por estos días.
Según informó el embajador de Ucrania en Australia, Vasyl Myroshnychenko, a medios locales ucranianos la decisión de desestimar a los ARH Tiger se produjo tras considerar una amplia lista de factores, que incluyen la disponibilidad de repuestos para sostener una potencial flota, el coste por hora de vuelo, el estado y disponibilidad de los helicópteros, como también cuestiones relativas a su configuración prevista.
Según consignó este miércoles el sitio Zona Militar, el interés de Ucrania por los helicópteros ARH Tiger data del año 2024, cuando el país había puesto énfasis en dichas plataformas aéreas en contexto del intento de adquirir las antiguas aeronaves MRH-90 Taipan que Canberra retiró del servicio.
Como se informó a principios de diciembre de 2025, Australia evaluaba la transferencia de los Tiger como parte de un paquete de ayuda militar a las Fuerzas Armadas Ucranianas; fuentes familiarizadas en la materia señalaron que: “La oferta está sobre la mesa y Ucrania los quiere. Ahora se trata de logística”.
El Ejército Australiano incorporó los helicópteros de ataque ARH Tiger en 2004 cuando comenzaron a llegar a la isla las primeras unidades. El principal objetivo era unificar las capacidades que eran proporcionadas hasta ese entonces por los helicópteros de reconocimiento Kiowa y de ataque Bushranger en una sola plataforma. El Tiger integró funciones competentes a operaciones de vigilancia, inteligencia, reconocimiento, ataque y guerra electrónica durante su servicio operativo de más de 20 años con el Ejército Australiano.
A pesar de su desempeño operacional, su historial en Australia estuvo marcado por contratiempos relacionados a su disponibilidad y sostenimiento, así como también describen los analistas en torno a los obstáculos en la cadena de suministro y problemas técnicos.
Frente a este contexto, Australia avanzó en la búsqueda de un reemplazo. Mediante el proyecto LAND 4503, se formalizó la adquisición de 29 nuevos helicópteros Boeing AH-64E Apache por medio del Programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS). Más recientemente, el Ejército Australiano despidió del servicio a su flota de helicópteros ARH Tiger, mientras avanza en la incorporación de los nuevos AH-64E Apache. Para octubre de 2025, el Ejército confirmó la entrega de sus dos primeros helicópteros Apache adquiridos a Estados Unidos.
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