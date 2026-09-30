Ucrania desistió de la compra de helicópteros dados de baja en Australia

Helicóptero de ataque ARH Tiger

A pesar de su desempeño operacional, su historial en Australia estuvo marcado por contratiempos relacionados a su disponibilidad y sostenimiento, así como también describen los analistas en torno a los obstáculos en la cadena de suministro y problemas técnicos.

Frente a este contexto, Australia avanzó en la búsqueda de un reemplazo. Mediante el proyecto LAND 4503, se formalizó la adquisición de 29 nuevos helicópteros Boeing AH-64E Apache por medio del Programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS). Más recientemente, el Ejército Australiano despidió del servicio a su flota de helicópteros ARH Tiger, mientras avanza en la incorporación de los nuevos AH-64E Apache. Para octubre de 2025, el Ejército confirmó la entrega de sus dos primeros helicópteros Apache adquiridos a Estados Unidos.