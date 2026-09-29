El papa León XIV se reunió con siete víctimas de abusos sexuales de la Iglesia en Francia
El sumo pontífice escuchó sus testimonios durante casi dos horas y reafirmó su compromiso para evitar que los hechos vuelvan a repetirse.
El papa León XIV se reunió en Lourdes, Francia, con siete víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia y les expresó su compromiso para que hechos de esa naturaleza no vuelvan a repetirse.
La reunión se llevó a cabo este domingo 27 de septiembre en la residencia episcopal de Lourdes y contó con la participación de cuatro hombres y tres mujeres, acompañados por el obispo de Amiens, Gérard Le Stang, presidente del Consejo para la Prevención y la Lucha contra la Pedofilia de la Conferencia Episcopal de Francia.
Según informó el Vaticano, el Pontífice escuchó de manera individual y privada cada uno de los testimonios, algunos de ellos atravesados por la complicidad o el silencio de personas que podrían haber intervenido pa ra evitar los abusos.
Al finalizar, volvió a encontrarse con el grupo, agradeció sus relatos y reiteró su solidaridad y su compromiso para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
El valioso testimonio de las víctimas que escuchó el papa León XIV
Cinco de las siete personas que participaron de la reunión hicieron pública su identidad. Se trata de Jean-Marie Delbos, una de las principales víctimas del caso del colegio Notre-Dame de Bétharram; Jérôme Guillement, quien sufrió abusos durante su adolescencia por parte de un sacerdote; Véronique Garnier, integrante del colectivo Foi & Résilience; Olivier Mardi y Bertrand Virieux.
Tras el encuentro, destacaron la actitud de escucha de León XIV y aseguraron que se mostró profundamente afectado por los relatos y sostuvo que existe una dimensión institucional que permite la continuidad de estos hechos. "Los agresores son individuos, pero lo que permite que esto continúe es la dimensión sistémica dentro de la institución que ha existido y que aún existe", afirmó Guillemen.
También señalaron que el encuentro se extendió más de lo previsto, ya que inicialmente estaba programado para una hora, pero finalmente duró casi dos.
El pedido de prevención
La reunión se produjo después de que León XIV instara a los obispos franceses a profundizar las tareas de prevención y reparación, y a mantener la vigilancia frente a los casos de violencia sexual dentro de la Iglesia. Además, había llamado a reconocer los errores cometidos y a trabajar para sanar las heridas provocadas por estos delitos.
La visita a Francia se desarrolla, además, en un contexto marcado por las investigaciones sobre abusos sexuales en el ámbito eclesiástico. Un informe publicado en 2021 por una comisión independiente estimó que unas 330.000 personas fueron víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y otros integrantes de instituciones católicas en Francia desde 1950.
La aclaración de León XIV
Tras regresar de Francia, el papa se refirió a la interpretación que algunas víctimas hicieron de sus palabras y aclaró que no había definido los abusos como un fenómeno "sistémico" en toda la Iglesia. Explicó que, al dialogar con las víctimas, buscó reconocer el daño causado y escuchar sus reclamos, aunque luego precisó su postura sobre el alcance institucional del problema.
Según informó Le Monde, sostuvo que determinados organismos de la Iglesia actuaron en algunos momentos "como un sistema", una formulación distinta de afirmar que los abusos constituyen un fenómeno sistémico de toda la institución.
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