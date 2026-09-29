El papa León XIV se reunió con siete víctimas de abusos sexuales de la Iglesia en Francia

Tras el encuentro, destacaron la actitud de escucha de León XIV y aseguraron que se mostró profundamente afectado por los relatos y sostuvo que existe una dimensión institucional que permite la continuidad de estos hechos. "Los agresores son individuos, pero lo que permite que esto continúe es la dimensión sistémica dentro de la institución que ha existido y que aún existe", afirmó Guillemen.

También señalaron que el encuentro se extendió más de lo previsto, ya que inicialmente estaba programado para una hora, pero finalmente duró casi dos.

El pedido de prevención

La reunión se produjo después de que León XIV instara a los obispos franceses a profundizar las tareas de prevención y reparación, y a mantener la vigilancia frente a los casos de violencia sexual dentro de la Iglesia. Además, había llamado a reconocer los errores cometidos y a trabajar para sanar las heridas provocadas por estos delitos.

La visita a Francia se desarrolla, además, en un contexto marcado por las investigaciones sobre abusos sexuales en el ámbito eclesiástico. Un informe publicado en 2021 por una comisión independiente estimó que unas 330.000 personas fueron víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y otros integrantes de instituciones católicas en Francia desde 1950.

La aclaración de León XIV

Tras regresar de Francia, el papa se refirió a la interpretación que algunas víctimas hicieron de sus palabras y aclaró que no había definido los abusos como un fenómeno "sistémico" en toda la Iglesia. Explicó que, al dialogar con las víctimas, buscó reconocer el daño causado y escuchar sus reclamos, aunque luego precisó su postura sobre el alcance institucional del problema.

Según informó Le Monde, sostuvo que determinados organismos de la Iglesia actuaron en algunos momentos "como un sistema", una formulación distinta de afirmar que los abusos constituyen un fenómeno sistémico de toda la institución.