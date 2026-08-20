Un terremoto de 7,2 de intensidad hizo temblar a Perú y causó destrozos en la región de Ayacucho

Sí hubo dos heridos que se lastimaron al evacuar sus viviendas y fueron atendidos. También se registraron cortes de luz en Nazca, a unos 245 kilómetros de Coracora.

Reyes Anampa pidió ayuda a las autoridades regionales y de la Nación, a través del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes), para hacer frente a la emergencia dado que muchas de las edificaciones están hechas de adobe y chapa, lo que las dejó vulnerables ante el evento sísmico, informó El Comercio de Perú.

José Oscco, el alcalde de la localidad de Pullo, en la provincia de Parinacochas , hizo un reporte similar y descartó heridos pero refirió que hay 12 viviendas afectadas y que el centro médico del distrito quedó dañado.