Un terremoto de 7,2 de intensidad hizo temblar a Perú y causó destrozos en la región de Ayacucho
Por el momento las autoridades descartaron que haya personas heridas por causa del evento, pero sí se reportaron daños materiales en casas y comercios.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó este jueves que durante la tarde se registró un terremoto de 7,2 de intensidad en el departamento de Ayacucho, al sur del país. Por el momento las autoridades locales dieron cuenta de daños materiales, pero no hay datos sobre posibles heridos.
El epicentro del terremoto se ubicó a 108 kilómetros de profundidad en la montaña, a 35 kilómetros al norte de la localidad de Coracora, provincia de Parinacochas, una de las 11 que conforman el departamento de Ayacucho en el sur de Perú.
Fuentes oficiales confirmaron que el terremoto de 7,2 se registró a las 13 hora local (las 15 de Argentina), y en redes sociales hubo reportes sobre posibles temblores en Lima, que está a más de 730 kilómetros al norte de esa localidad y a nivel del mar.
Coracora se encuentra a unos 3150 metros de altura sobre el nivel del mar. Tiene una población de unos 10.000 habitantes en su zona urbana, siendo la capital del distrito homónimo.
La palabra de las autoridades tras el terremoto en Perú
El titular de la provincia de Parinacochas, Tony Reyes Anampa, pidió a la población mantener la calma tras el terremoto que generó destrozos en viviendas, con desprendimientos de rocas e incendios en lugares de difícil acceso para servicios de emergencia, informó el medio de Perú La República.
Sí hubo dos heridos que se lastimaron al evacuar sus viviendas y fueron atendidos. También se registraron cortes de luz en Nazca, a unos 245 kilómetros de Coracora.
Reyes Anampa pidió ayuda a las autoridades regionales y de la Nación, a través del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes), para hacer frente a la emergencia dado que muchas de las edificaciones están hechas de adobe y chapa, lo que las dejó vulnerables ante el evento sísmico, informó El Comercio de Perú.
José Oscco, el alcalde de la localidad de Pullo, en la provincia de Parinacochas , hizo un reporte similar y descartó heridos pero refirió que hay 12 viviendas afectadas y que el centro médico del distrito quedó dañado.
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