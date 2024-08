Polémica en Venezuela: Nicolás Maduro quiere "romper relaciones con WhatsApp"

El mandatario denunció que las redes sociales están siendo utilizadas para promover “división” y “odio” entre los venezolanos. Pidió a sus funcionarios de seguridad que presenten “recomendaciones” para regular el uso de las redes sociales. Criticó en particular a Instagram y TikTok.

La difusión de “mensajes de odio” en redes sociales tiene en Venezuela penas de entre 10 y 20 años de cárcel por una ley aprobada en 2017.

De Carlotto dijo que Nicolás Maduro "no tiene cómo justificar la victoria electoral"

Estela de Carlotto admitió que pudo haber habido irregularidades en el escrutinio y llamó “dictador” a Nicolás Maduro.

El actual presidente de Venezuela “ha trampeado” los comicios y, de esta manera, está “ofendiendo” la memoria de Hugo Chávez, dijo la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, pidiendo al gobierno venezolano que “presente las actas” del escrutinio.

Tras opinar que “lo que ha pasado con el país hermano de Venezuela ojalá que se resuelva, porque no es fácil la situación", dijo en declaraciones por Radio 10 que “es un país donde tiene de arrastre lo que fue el fundador de ese partido político”.

“Y a este hombre (por Maduro), yo no tengo palabras para juzgarlo, porque no puedo hablar de lo que no sé. En esto tienen que estar los políticos; pero los países también, porque están condenando para que presente las actas” del escrutinio, añadió.

Vence el plazo para presentar las actas de las elecciones en Venezuela

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela tiene hasta este lunes para mostrar las actas de las elecciones generales celebradas el 28 de julio pasado, en las que se dio como ganador al presidente Nicolás Maduro y tras las cuales la oposición denunció fraude y miles de personas protestaron en las calles.

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) resolvió el viernes pasado que la CNE tenía un plazo de "tres días de despacho" incluyendo el fin de semana para presentar las "actas de escrutinio de las mesas electorales a nivel nacional" y el "acta de totalización definitiva" que dieron por ganador a Maduro con el 52% de los votos.