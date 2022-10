Carlos Páez Rodríguez contó qué sabor tiene la carne humana

Carlos Páez Rodríguez

"Un amigo me dijo: Carlitos, yo me como al piloto. Fue cuestión de supervivencia, luego el humano se acostumbra", dijo el uruguayo que tiene 63 años al programa Chester In Love de la TV española.

"La carne humana -agregó- la comíamos cruda y tiene el sabor de la carne de vaca. Muchas víctimas eran amigos, pero sabíamos que estábamos actuando como buenos cristianos", aseguró el integrante del equipo de rugby uruguayo Old Christians.