Viral: un argentino se hizo pasar por estadounidense para ganarle 10 dólares a un mexicano

"Lentes", continúa el argentino, y agrega "zapas", tras lo cual corrige y dice "zapatillas". Finalmente, menciona "bermuda, hamburguesas, pizza, cama, almohada, shampoo, jabón" y obtiene sus 10 dólares.

"Yeah, you win", le responde el joven que hacía el reto, creyendo que el competidor era proveniente del país del norte. "Eres bueno hablando español, puedes ser maestro de español", agrega.

El final no tiene desperdicio: el argentino mira a cámara y la expresión corporal que caracteriza a los estadounidenses lanza un sobrio "thank you", para cerrar el video.

argentino que se hace pasar por yankee.mp4

El video viral de un angoleño que celebró el canto racista de la Selección: "Qué promo pegamos"

El polémico cántico que metió en problemas a Enzo Fernández, luego de que la Selección saliera bicampeón de la Copa América, continúa teniendo repercusiones, pero en este caso no fueron malas.

"Escuchen, corran la bola, juegan en Francia pero son todos de Angola. ¡Qué gran promo nos pegamos, loco! ¡Angola! Yo estoy feliz", comienza diciendo un angoleño que se viralizó en las redes sociales por su mensaje mientras caminaba por la calle.

En su defensa de Enzo y la Selección, agregó: "Las acciones van a disparar y el turismo va a aumentar, Enzo por esta parte de la letra gracias. ¿Qué polémica? Es una pavada. Pero me están exigiendo que salga hablar de cómo me tratan en la Argentina, dale, guacho, nene".

"La realidad es una y no vamos a estar tapando el sol, no aclares más porque se oscurece dice el dicho", concluye en el video.

angoleño sobre argentina.mp4