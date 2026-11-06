Vuelo del papa León XIV en vivo: cómo seguir el viaje hacia Sudamérica
El sumo pontífice ya inició su viaje hacia América del Sur. Llegará este viernes a Montevideo, en la pravia a la visita a la Argentina.
El papa León XIV inició formalmente su histórica gira por el continente americano tras despegar desde el Aeropuerto Internacional Fiumicino de Roma con destino a Montevideo, Uruguay, primera escala de un periplo de doce días que lo traerá este domingo a la Argentina.
El Sumo Pontífice viaja a bordo de una aeronave Airbus A330-900 de la empresa ITA Airways, acompañado por una amplia delegación del Vaticano y periodistas de diversos medios de comunicación internacionales. El vuelo contempla un recorrido total de más de 11.000 kilómetros con una duración estimada de trece horas y media.
Cómo seguir el vuelo del papa León XIV en tiempo real
Para seguir el minuto a minuto del recorrido aéreo, los usuarios de todo el mundo pueden rastrear el avión en vivo a través de plataformas de seguimiento aeronáutico:
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Aplicación y sitio web: Mediante la plataforma Flightradar24, se puede visualizar la ruta, altitud y velocidad exacta de la aeronave de ITA Airways en tiempo real.
Estado del trayecto: Pasadas las 10:00 de la mañana (hora argentina), la unidad aérea completó casi la mitad de su trayecto transatlántico, con su arribo previsto al Aeropuerto Internacional de Carrasco para media tarde de este viernes.
La agenda previa a su llegada a la Argentina
Tras su aterrizaje en suelo charrúa, León XIV mantendrá actividades oficiales en Montevideo, Paysandú y Florida antes de emprender su viaje hacia Buenos Aires, donde tocará suelo argentino el próximo domingo 8 de noviembre a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery.
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