Yamandú Orsi asumió la presidencia de Uruguay

Orsi también dedicó parte de su mensaje a los desaparecidos durante la dictadura, un tema aún pendiente en Uruguay. “La democracia gozará de una mejor salud el día que todas las familias uruguayas sepan dónde están sus familiares desaparecidos”, afirmó.

"La democracia gozará de una mejor salud el día en que todas las familias uruguayas sepan dónde están sus familiares desaparecidos".



El presidente de la República Yamandú Orsi en su discurso de asunción.

El presidente remarcó que su gobierno no tendrá “contemplación alguna con el delito” y que fortalecerá la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos. No obstante, aclaró que la seguridad no puede abordarse sin atacar las causas profundas del problema. “Será insuficiente y hasta demagógico si no atendemos las causas del delito”, expresó, al tiempo que pidió la colaboración de los “países hermanos”.

También hizo un llamado a la inclusión social y a llegar a los sectores históricamente marginados. En este sentido, cuestionó las visiones individualistas de la libertad. “Sobrevuela un concepto de libertad ultra individualista que predica el predominio del más fuerte. Nunca será esa nuestra noción de libertad”, subrayó, asegurando que su gobierno promoverá la “igualdad de oportunidades”.

Durante su discurso, Orsi agradeció la presencia de los ex presidentes José Mujica, Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou, a quien sucedió en el cargo. También destacó el papel de los partidos políticos en la democracia uruguaya. “No hay democracia sin partidos políticos. Uruguay es reconocido en el mundo por su vocación de paz”, sostuvo.

Además, el mandatario celebró el sistema político del país. “Gracias democracia, gracias república, gracias partidos políticos por hacer de este Uruguay una amalgama plural que despierta asombro en el mundo”, manifestó.

En materia internacional, expresó su compromiso con la cooperación regional y la estabilidad global. “Desde un país como el nuestro, enclavado en el Sur de América, queremos sumar esfuerzos para contribuir con la estabilidad y la paz en un mundo cada vez más complejo y cambiante”, afirmó, apostando por la profundización del Mercosur, la CELAC y la OEA.

Yamandú Orsi es el nuevo presidente de la República Oriental del Uruguay. En su discurso mencionó a tres dirigentes del Frente Amplio: Marcos Carámbula, su antecesor en Canelones; y los expresidentes Tabaré Vázquez -fallecido en 2020- y José Mujica -presente en la juramentación-.