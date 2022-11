Bad Bunny invitó a Duki a su primer show en Vélez y el público deliró

"Yo quiero que se escuche el fuerte aplauso de Argentina para Duki", expresó el reggaetonero al finalizar "Hablamos mañana". "Ustedes no lo saben pero después de mi primer show en Vélez, como a las 3 de la mañana, Benito (Bad Bunny) me mandó un mensaje por Instagram y me felicitó por esto. Me dijo 'Si bien vos sabés que es hermoso romperla, no hay nada más lindo que romperla en tu país' y yo sé mejor que nadie que Argentina tiene una manera muy especial. Así que síganle dano amor a Benito y todos los artistas que vienen de afuera", expresó emocionado el trapero argentino, quien agotó recientemente cuatro Estadios Vélez.