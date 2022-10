Paco y Randy de "Molotov" eligen discos que marcaron su vida

Check your head – Beastie Boys

Paco: “Siempre regresamos a este disco. Es una de las bandas de las cuales sacamos muchísima información, estilo, música, propuesta de sonido. Fue un disco que generacionalmente nos pegó durísimo”.

Embed

Rage Against the Machine - Rage Against the Machine

Paco: “El primer disco de Rage Against the Machine. Estábamos muy clavados en esa música. Por lo menos yo estaba mucho más clavado en esto que en la tendencia grungera de principios de los noventas en la que estaba todo el mundo (N. de la R.: bandas como Nirvana). Son como referencias sónicas y de actitud que nos dejaron cosas”.

Embed

Moving Pictures – Rush

Randy: “Es un disco que me formó a mí. Neil Peart siendo baterista y letrista. Gigantesco. Le dicen ‘el profe’”.

Embed

The Chronic – Dr. Dre

Randy: “Sencillamente un discazo con una producción tremenda. Canciones de un hip hop finísimo. Tuvo una gigantesca influencia para la banda”.

Dr. Dre - The Chronic (FULL ALBUM)