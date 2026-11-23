No es el 8 de diciembre: cuándo se prenden las luces del árbol de Navidad del Vaticano en Plaza de San Pedro
A diferencia de la tradición argentina que fija el armado el Día de la Inmaculada Concepción, el Vaticano encenderá su abeto blanco de 24 metros antes.
Mientras en la Argentina la costumbre establece que el árbol de Navidad se arma cada 8 de diciembre, el Vaticano ya tiene todo listo para inaugurar su decoración navideña en la Plaza de San Pedro en una fecha distinta: el encendido oficial de las luces se realizará el próximo lunes 7 de diciembre a las 17:30 (hora local), en una emotiva ceremonia.
Cómo es el árbol de Navidad del Vaticano y quiénes encenderán las luces
El ejemplar elegido para presidir las celebraciones navideñas de la Santa Sede llegó el viernes 20 de noviembre a Roma, donde comenzaron los trabajos de montaje e instalación:
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Dimensiones y origen: se trata de un imponente abeto blanco de 24 metros de altura y 7.500 kilos de peso, obsequiado por el municipio de Terranova di Pollino (en la provincia italiana de Potenza) y extraído del bosque de Cugno dell’Acero, dentro del Parque Nacional del Pollino.
Una ceremonia solidaria: durante el acto inaugural del 7 de diciembre, varios niños que reciben tratamiento médico en las unidades de oncología de distintos hospitales de Italia serán los encargados de pulsar el botón que iluminará por primera vez el árbol en conexión en directo con Roma.
IMPORTANTE: La Suprema Corte de Justicia firmó y hay feriado a mitad de semana en Buenos Aires por la Resolución 1553/2026
Por qué el árbol se arma el 8 de diciembre o al inicio del Adviento
Más allá de la fecha elegida por el Vaticano para la inauguración en la Plaza de San Pedro, la tradición cristiana y las costumbres regionales marcan distintos momentos clave para armar y desarmar el árbol de Navidad:
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El inicio del Adviento (29 de noviembre en 2026): según la tradición litúrgica cristiana, el momento indicado para colocar el pino es el primer domingo de Adviento, acompañando las cuatro semanas de preparación espiritual hasta el nacimiento de Jesús. En la tradición ortodoxa, en cambio, se arma el 6 de diciembre (día de San Nicolás).
La tradición del 8 de diciembre: en Italia, Argentina y varios países de Sudamérica se popularizó el armado en el Día de la Inmaculada Concepción de María —fecha instituida por el Papa Pío IX en 1854—, simbolizando la vida y el amor de Dios.
La estrella y el desarmado: la costumbre señala que la estrella en la cima debe colocarse en Nochebuena (24 de diciembre), mientras que toda la decoración se mantiene hasta la festividad de la Epifanía o Día de Reyes (6 de enero), retirándose el 7 de enero.
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