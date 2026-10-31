"Nos une un diagnóstico común": Daniela Vilar y Axel Kicillof encabezaron la Agenda Ambiental Latinoamericana

Las críticas de Axel Kicillof a la postura del Gobierno Nacional

En la jornada de apertura, el gobernador Axel Kicillof compartió panel junto a Vilar; la secretaria de Medio Ambiente de México, Alicia Bárcena; el intendente de La Plata, Julio Alak; y la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout. Allí apuntó fuertemente contra la postura del Poder Ejecutivo Nacional ante el cambio climático:

"El cambio climático es una realidad, por más que Javier Milei se empeñe en negarlo. El Presidente niega lo evidente porque reconocerlo implicaría asumir la responsabilidad de hacer algo. Mientras el Gobierno nacional se lava las manos, deja a las provincias absolutamente solas para enfrentar la crisis climática", enfatizó el mandatario bonaerense.

Con la presencia de organismos y fundaciones de alcance global como CEPAL, Oxfam, la Fundación Heinrich Böll y Sustentabilidad Sin Fronteras, la provincia de Buenos Aires se afianzó como el epicentro del ambientalismo popular y del Sur Global en la discusión climática internacional.