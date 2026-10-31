"Nos une un diagnóstico común": Daniela Vilar y Axel Kicillof encabezaron la Agenda Ambiental Latinoamericana
Durante dos jornadas intensas, y ante más de 2.500 personas, especialistas, autoridades y referentes de la región debatieron sobre diferentes temas de interés.
Con la participación de más de 2.500 personas, 110 panelistas y delegaciones de más de 20 países, concluyó en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata la segunda edición de la Agenda Ambiental Latinoamericana. El encuentro, organizado por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires encabezado por Daniela Vilar junto al Instituto Cultural bonaerense, contó con la presencia del gobernador Axel Kicillof en la apertura.
Durante dos jornadas intensas, especialistas, autoridades y referentes de la región debatieron en torno a tres ejes centrales: transición justa, redistribución de la riqueza y la consolidación de una postura latinoamericana común frente a la agenda climática global.
La firma del Frente Ambiental Latinoamericano
Uno de los hitos principales del evento fue la firma del acta constitutiva del Frente Ambiental Latinoamericano, un espacio impulsado por la ministra Vilar e integrado por gobiernos de provincias, estados y ciudades de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México y Uruguay.
El Frente busca incidir de manera directa en las cumbres internacionales de clima, reclamar el acceso directo de los gobiernos locales a fondos de financiamiento y promover la justicia ambiental.
"Nos une un diagnóstico común: el modelo que nos trajo hasta acá ya no funciona. Necesitamos construir otro que ponga nuestras riquezas al servicio del desarrollo y garantice una vida digna para las comunidades", remarcó Daniela Vilar. En su discurso, la ministra también destacó "la victoria popular de Lula en Brasil" como impulso para la región y ratificó el compromiso político por "la libertad de Cristina Kirchner y un futuro soberano para la Patria Grande".
Las críticas de Axel Kicillof a la postura del Gobierno Nacional
En la jornada de apertura, el gobernador Axel Kicillof compartió panel junto a Vilar; la secretaria de Medio Ambiente de México, Alicia Bárcena; el intendente de La Plata, Julio Alak; y la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout. Allí apuntó fuertemente contra la postura del Poder Ejecutivo Nacional ante el cambio climático:
"El cambio climático es una realidad, por más que Javier Milei se empeñe en negarlo. El Presidente niega lo evidente porque reconocerlo implicaría asumir la responsabilidad de hacer algo. Mientras el Gobierno nacional se lava las manos, deja a las provincias absolutamente solas para enfrentar la crisis climática", enfatizó el mandatario bonaerense.
Con la presencia de organismos y fundaciones de alcance global como CEPAL, Oxfam, la Fundación Heinrich Böll y Sustentabilidad Sin Fronteras, la provincia de Buenos Aires se afianzó como el epicentro del ambientalismo popular y del Sur Global en la discusión climática internacional.
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