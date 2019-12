Evo Morales está en la Argentina como "refugiado"

Según confirmó el canciller Felipe Solá, el presidente depuesto del país andino se quedará en el país como "refugiado".





Evo Morales Evo Morales ya está en la Argentina

"Le he dado asilo para que entren al país, pero está firmando ahora el pedido de refugio, que es una condición diferente. Y la debe aprobar el Ministerio del Interior. La diferencia entre el asilo y el refugio es que este último está normado. En cambio, el asilo no tiene normas, no está reglamentado", indicó el canciller en declaraciones radiales.



Además, Solá aclaró que el reglamento exige una serie de pautas. "Nosotros queremos de Evo Morales el compromiso de no hacer declaraciones políticas en la Argentina".

Morales había viajado a Cuba desde México por un tratamiento médico y, luego de la asunción de Alberto Fernández como presidente, decidió aceptar una invitación del nuevo mandatario para instalarse, al menos por un tiempo, en Buenos Aires.





El mes pasado, antes de la asunción de Fernández, habían llegado a la Argentina los dos hijos de Morales -con quienes el ex presidente tiene poca relación personal- y se instalaron en dos departamentos en Buenos Aires.



Los hijos de Morales están en la Argentina desde hace tres semanas.