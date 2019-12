Chile: Sebastián Piñera se retractó por sus dichos sobre los videos de la represión

“Al referirme a ciertas fake news en entrevista a CNN, no me expresé en forma suficientemente precisa, provocando interpretaciones que no representan mi pensamiento”, escribió Piñera en Twitter cuando publicó anoche el video con su aclaración. “Las violaciones a DDHH deben ser condenadas siempre, por todos y en toda circunstancia y nunca tolerar la impunidad”, agregó.

En el video, Piñera remarca que “la defensa de los derechos humanos de todos, en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia ha sido un principio rector que me ha guiado toda mi vida” y que “nuestro gobierno comparte el valor supremo del respeto y resguardo a los derechos humanos”.

También agradeció a los organismos internacionales de derechos humanos por las recomendaciones que realizaron y aclaró que “algunas de ellas las habíamos implementado mucho antes (…) otras las estamos implementando ahora”.

Asimismo remarcó que, como gobierno, están comprometidos en ayudar a las víctimas de derechos humanos.

Sobre las denuncias y violaciones a los derechos humanos, Piñera dijo que “como gobierno nos hemos preocupado que todas esas denuncias, todos esos antecedentes se pongan a disposición de la Fiscalía Nacional para que investigue, como corresponde, y para que posteriormente sean los tribunales de justicia los que juzguen de acuerdo a la ley como corresponde en una democracia y en un estado de derecho".