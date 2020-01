Allan Bogado denunció que el macrismo "guionó" su declaración contra Cristina Kirchner

En conversación con el programa de Gustavo Silvestre en Radio 10, Bogado apuntó contra Stiuso y lo acusó de haberle soltado la mano al fiscal Nisman porque nunca le avisó que él mismo había denunciado a Bogado como “falso espía”, y que esto hacía que la investigación se "cayera".

Además, aseguró que él fue un agente activo desde 1988 hasta el 2015, y que se retiró de la SIDE antes de que se diera a conocer la supuesta denuncia de Nisman. También contó que dentro de la fuerza se encargaba de reunir información sobre la comunidad islámica Argentina.

Lo más sobresaliente de la declaración del ex espía por Radio 10 fue que sus letrados se reunieron con Fernado De Andreis, ex Secretario General de la Presidencia de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri, quien "lo guionó" para que en su declaración perjudicara a la ex presidenta Cristina Kirchner, y así evitó ir preso.

“Mis abogados se juntaron con dos personas del gobierno de Macri y fue el secretario general de la Presidencia Fernando de Andreis el que guionó mi declaración”, reveló Bogado.

Bogado señaló además que el fiscal Nisman era un hombre "muy manipulable" y que los servicios de inteligencia "lo incitaron" al suicidio. "Para mí, Nisman fue un hombre que jugó todas sus cartas y no tenía más que jugar. Por su ego importante que tenía, se quedó sin cartas y lo abandonaron. Alguien le hacía la inteligencia y le daba los informes", consideró.