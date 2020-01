"Chimy" Ávila, el argentino que fue albañil y suena para reemplazar a Luis Suárez en el Barcelona

Embed Ver esta publicación en Instagram Si te rindes hoy,de nada sirvió el esfuerzo que hiciste ayer!!!! Una publicación compartida por Ezequiel Chimy Avila (@chimy_avila) el 22 de Dic de 2019 a las 2:46 PST

"Chimy", como se lo conoce, tiene 25 años y actualmente es uno de los delanteros más destacados de la Liga española jugando para el Osasuna, club al que llegó a mediados de 2019 luego de romperla en el Huesca.

Nacido en Empalme Graneros, un humilde barrio de Rosario, Ávila, debutó en Primera en Tiro Federal, aunque por un tiempo debió colgar los botines por problemas familiares. Fueron épocas en las que coqueteó con la delincuencia y trabajó de albañil para ganarse la vida.

“Estaba en mi casa sentado, se me caían las lágrimas al ver a mis excompañeros que estaban jugando profesionalmente. Mi señora me vio y me preguntó por qué lloraba. Lloraba por cómo se me había escapado el fútbol. A veces, por elegir mal, las cosas se escapan. Y me dijo: ‘Si Dios quiere no se te va a escapar’. Y me entrené”, reveló sobre aquella época en una entrevista al Diario de Navarra.

En 2015 llegó a San Lorenzo luego de quedar libre en Tiro, aunque nunca pudo lograr la continuidad deseada y terminó yéndose a préstamo al Huesca en lo que significa su única manera de sumar minutos en cancha.

Y fue allí donde Ávila comenzó a cautivar a todos. A fuerza de goles y grandes actuaciones, fue contratado por el Osasuna luego del descenso del Huesca y no defraudó, a punto tal de convertirse en uno de los delanteros del momento en la Liga española, donde lleva 9 goles y está a cuatro de un tal Lionel Messi, actual goleador del certamen.

En este contexto, y luego de la lesión del uruguayo Luis Suárez que lo mantendrá fuera de las canchas por varios meses, el nombre de Ávila comenzó a sonar fuerte para reemplazarlo en el Barcelona. ¿Se dará?