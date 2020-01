Picada de $3.450: desde la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Carlos Paz dicen que les causa "indignación"

“Nos duele mucho que se hable de la ciudad por estas cosas y no por todo lo lindo que tenemos en Carlos Paz. Genera indignación porque queda expuesta la ciudad en la que trabajamos y tanto queremos”, dijo en declaraciones a Carlos Paz Vivo.

González no escatimó críticas: “Es bronca e impotencia, pero no podemos hacer absolutamente nada porque no somos un ente de control”, expresó González.

“Es una lástima que suceda esto y que cause tal impacto porque hay un montón de gente que trabaja bien, que se esfuerza, que no sale en los diarios ni nada y por una situación como la que se dio, terminamos publicitando de mala manera a Carlos Paz en todo el país”, agregó.

Un grupo de amigos que tuvo que desembolsar $3.450, más propina, por un entremés en un bar de “La Villa”. La picada les costó $ 2.050, el "trago" $ 500; el chop $ 300 y "varios por dos" $ 600. Total: $ 3.450. Una de la comensales posteó el ticket junto a una foto de los escasos ingredientes por considerarlo un abuso.

"Eran platitos de café con jamón, queso, aceitunas, maní y algo más de papas fritas. Cometimos el error de no insistir, supusimos que saldría algo más que en la ciudad de Córdoba pero no esta barbaridad", comentó la “víctima”.

“A mí me parece caro, pero yo me hubiese ido. Ahora, si yo voy al bar, me siento, pido la carta o pregunto el precio. Yo creo que el error está ahí. Tampoco está bien que no le den la carta”, dijo el directivo de ASHOGA de Carlos Paz.

Tras la viralización del ticket, una joven que se muestra como propietaria del comercio cargó contra sus clientes. “Si no les alcanza o lo que sea se levantan y se van. No se sienten a comer haciéndose los no sé qué y cuando llega la cuenta se agarran la cabeza”, disparó.