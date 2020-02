Rosario: una nena de 9 años murió en el Hospital de Niños y denuncian mala praxis

Embed

Liz quedó internada en la guardia, dónde le hicieron análisis y le pusieron suero, algo común en estos casos, y así pasó la noche acompañada con su papá.

A las 8 de la mañana del domingo comenzó subirle la fiebre, por lo que le suministraron un antifebril ya que tenía 39°, según contó Sandra, su abuela, quien además dijo que su salud empeoraba por lo que la inyectaron 4 veces más.

A las 15, Liz empezó a decaer y a tener taquicardia y entro en un paro, por lo que le practicaron maniobras para resucitarla. Finalmente la nena sufrió dos paros seguidos que le provocaron la muerte.

Liz Liz tenía 9 años y murió en el Hospital de Niños Zona Norte. (Foto gentileza Rosario 3)

El director del hospital, Eduardo Casim, no tuvo una respuesta concreta sobre lo ocurrido. “Es difícil explicar el desenlace fatal de este caso”, dijo consultado por Radiópolis.

Para el doctor, y según lo que figura en la historia clínica, se hizo lo que corresponde ante un caso en el que no había antecedentes importante y en el que el laboratorio realizado al ingreso no tenía ninguna “alteración significativa, más allá de un aumento de glóbulos blancos, que en este tipo de casos se ve con frecuencia”.

Por su parte en conversación con C5N, Jonathan – papá de la menor - sostuvo que le dijeron que Liz sólo estaba un poco deshidratada, que no era grave lo que tenía en el hospital estaba deshidratada, que no era grave y que le iban a poner suero pero no la atendieron bien.

Además manifestó “estoy seguro que lo que le inyectaron le produjo el paro cardíaco”, y que “ el Director del Hospital me mintió y ahora no da la cara, porque nunca me dijeron que tenía gastroenteritis".

La fiscalía ya tiene en su poder la historia clínica de la nena y se encuentra investigando las causas que le provocaron la muerte, pero aún no le dieron a la familia fecha para hacer la autopsia correspondiente.