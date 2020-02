Tiene varias denuncias, está libre y amenaza de muerte a su ex: "Te voy a reventar como un sapo"

En un intento por salvaguardarse, la joven de La Plata decidió publicar en su Facebook el chat de Whatsapp con su ex, en el cual se escuchan varios audios donde la insulta y la amenaza de muerte. Junto a los audios escribió un alarmante: "Si el día de mañana no me ven más o no saben de mi en ningún sentido búsquenlo a él, él va a ser el culpable. Esto no es un aviso".

denuncia owen gonzalez

La joven escribió también que su ex tiene varias denuncias hechas por violencia de género y pidió: "No quiero ser una más de esas chicas muertas. Sus amenazas son fuertes".

"Vos sabés muy bien M., vos me conocés más que nadie y sabés que lo voy a hacer, así que se van a tener que mudar. Cuidate porque cuando te cruce te voy a hacer todas las maldades del mundo. Te voy a mandar a cagar a palos todos los días, todos los días. Vos sabés que tengo gente", dijo González.

El hombre aseguró en otro de los audios: "Yo voy muerto pero te llevo conmigo, sabelo", y cuando la joven le pregunta, por escrito, qué gana realizando esas amenazas, él le responde "¿Qué gano? Satisfacción gano. ¿Yo te cago la vida? ¿Me estás jodiendo? Vos me cagaste la vida, fantasma de mierda".

En otro tramo del diálogo se ve que ella le escribe: "solo pido que te hagas cargo de los nenes". y el enseguida le responde con violencia: "No te vengas a hacer la pobrecita, ya está, ya te la tengo jurada a vos, a toda tu familia y al gato ese que está en el medio. Lo sabés. Se te re pinchó. Hay fierro y bala para todos".

Sobre el final de la charla volvió a amenazarla: "Te voy a reventar como un sapo, amenaza es poco. Si te aburriste de hablar no quiero que hables nunca más. Porque se te va a pudrir todo, todo, todo".

La joven, además, mostró un audio de la mamá del González en que lejos de repudiar la actitud de su hijo se sumó a las amenazas: "Lo único que te pido es que no rompas más las pelotas, ni con mi hijo ni con mi hermana ni conmigo. Acordate que estoy trabajando, con un juez, ¿me escuchaste? No me rompás las bolas porque me importa un sorete ir presa.Así como saqué a mi hijo de Tribunales, así voy a salir yo. Y vos no tenés dónde mierda caerte muerta".

El final de los audios muestran un ataque todavía más violento: "Te voy a reventar como un sapo, amenaza es poco. Si te aburriste de hablar no quiero que hables nunca más. Porque se te va a pudrir todo, todo, todo", dice antes de soltar una andanada de insultos y cierra: "Todo eso, sí, decí que lo dije yo, la señora S.B.. Señora, porque vos de señora no tenés ni si quiera la punta de los pies, pedazo de prostituta".