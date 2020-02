El Gobierno analiza aumentos de transporte "por debajo de la inflación" para mayo

"Va a haber aumentos de tarifas pero muy razonables. No van muy por encima de la inflación, no la equiparan, diría”, explicó en declaraciones radiales el titular de Transporte y reveló: “Estamos pensando en un esquema escalonado pero no debería superar el 10%".

En ese sentido, puntualizó que “en el sistema de trenes que es del Estado, debería tener un control porque hay gente que de verdad no lo puede pagar, pero hay otros que sí y no lo están haciendo".

Luego explicó respecto a la situación de los chicos en edad escolar: "Me reuní con el ministro de Educación (Nicolás Trotta) porque nos interesa subsidiar más el boleto estudiantil en todo el país".

También reconoció que “hay una asimetría muy grande entre el subsidio de la ciudad de Buenos Aires y del interior del país" e indicó: "Pretendemos que se nominalice todo aquel que deba ser subsidiado (a través del sistema SUBE) y en función de eso poder dar el subsidio a la demanda".