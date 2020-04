Alquileres en cuarentena: propietarios intentan eludir la bancarización

El texto oficial con fecha del 29 de marzo pasado establece que "la parte locadora, dentro de los veinte (20) días de entrada en vigencia del presente decreto, deberá comunicar a la parte locataria los datos necesarios para que esta pueda, si así lo quisiera, realizar transferencias bancarias o depósitos por cajero automático para efectuar los pagos a los que esté obligada".

Sin embargo, un chat que se volvió viral este jueves dejó en evidencia las maniobras que las inmobiliarias empezaron a aplicar para no pasar la operación al home banking: se les recomienda a los "señores propietarios" aplazar los pagos hasta el 13 de abril, fecha en la que podría haber terminado la cuarentena, para no blanquear la entrada de esa renta en la AFIP.

"¿Si la cuarentena llegase a extenderse?", se puede leer que pregunta la persona que alquila la propiedad, pero no hay respuesta a la vista en el chat que se volvió viral.

alquileres cuarentena.jpg Las inmobiliarias buscan esquivar la bancarización de los alquileres durante la cuarentena

"Los bancos cobran una tasa por transferencia. Los propietarios y las inmobiliarias pretenden que la paguemos los inquilinos, cuando en realidad lo que tenemos que pagar es el precio del alquiler, ni más ni menos", explicó a minutouno.com Gervasio Muñoz, de la Federación de Inquilinos Nacional.

La tasa en cuestión es del 0,6% del importe transferido, no del 2% mencionado en el mensaje viral. "Hay inmobiliarias que te piden el 1,5%, el 1%, es impunidad total", señaló, o 2%, como en el chat.

Muñoz explicó que hasta el momento se recibieron numerosas denuncias de situaciones como la detallada en el chat viral, por lo que insistió en que los inquilinos tienen el derecho de "enviar mail pidiendo el CBU" o alias de los propietarios (o de las inmobiliarias) para pagar sus alquileres.

De no haber respuesta, la persona siempre puede decidir no pagar hasta que termine la cuarentena, pero eso es un arma de doble filo: "Es un problema a futuro. El endeudamiento de los inquilinos", convino Muñoz. "Llegado ese momento, o antes, haremos las propuestas pertinentes al Gobierno para desendeudar a los inquilinos", aseguró.

alquiler alquileres capital Inmobiliarias intentan eludir la bancarización por decreto de los alquileres durante la cuarentena

El decreto 320/2020 tiene validez por 180 días pero en su artículo 8 no consta la obligatoriedad de poner a disposición un CBU o alias para pagar el alquiler vía transferencia o cajero automático, por lo que son los inquilinos quienes deben pedir los datos a las inmobiliarias.

Por eso en provincias como Córdoba o Santa Fe se empezaron a difundir instructivos desde los colegios de corredores en los que se pone el énfasis en que no conviene bancarizar la operación, ni ofrecer la posibilidad de hacerlo.

"Nos ponemos en contacto con los locatarios y les decimos: 'Señores locatarios, no se les va a cobrar ningún tipo de interés, no vamos a hacer uso del artículo 7, que permite cobrar el interés por falta de pago en tiempo oportuno, porque no tuviste la posibilidad. Si querés lo datos bancarios te los paso, pero vení a la inmobiliaria", se puede escuchar decir al abogado Mariano Briña en un Live con el Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba que fue subido a YouTube.

Embed Un instructivo de Córdoba para no bancarizar el pago de alquileres durante la cuarentena

"Esto es muy importante porque algunos de los supuestos que me decían era 'si le paga al locador el 100%, ¿cómo cobro yo mis honorarios profesionales por administración?', entonces efectivamente es importante tener en cuenta esto. Que tranquilicemos, que se siga pagando en inmobiliarias, evitar que sea una estampida de 'pasame un número de cuenta. Cuando se levante el aislamiento social preventivo y obligatorio nos vamos a poner de acuerdo'", enseñó el interlocutor.

"Y obviamente no les van a tener que cobrar intereses. Sería muy abusivo decirles 'no te paso los paso los datos bancarios y después cobrar intereses", convino, aunque hará falta un poco de tiempo para ver si su mensaje completo llegó a la audiencia debida.