Trabajadores denuncian que Garbarino no pagará los sueldos

“El miércoles recibimos un llamado telefónico por parte de los gerentes de las sucursales informando que los directivos de la empresa habían pedido que nos comunicaran que no iban a pagar el sueldo hasta que no abran las puertas porque necesitaban el ingreso de dinero”, informó Érica Salazar, delegada de gremial de la sucursal de Morón, a minutouno.com.

La medida fue ratificada el jueves mediante una circular enviada a los trabajadores vía mail y no solo afecta a los 4.300 trabajadores de Garbarino sino también a los de Compumundo, con 900 empleados. Ambas marcas pertenecen al mismo dueño.

“La semana pasada los trabajadores de Garbarino recibieron haberes correspondientes al mes de marzo pero disminuidos significativamente, les abonaron solo un 30% solo de las escalas de convenio, no así de los demás suplementos salariales que integran todas las remuneraciones de los trabajadores”, detalló a minutouno.com Javier Valenzuela, jefe del departamento jurídico del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines (SEOCA) de Zona Oeste.

“Lo que parecía ser un anticipo de la remuneración del mes terminó siendo lo único que van a percibir conforme les enviaron a cada uno de los trabajadores”, agregó Valenzuela en concordancia con la delegada gremial: “Nos dijeron que el resto iba a estar en tiempo y forma, y eso no sucedió”.

Según explicaron, “esta situación de incertidumbre sucede desde que la empresa decidió vender sus activos pero, en virtud de la resistencia gremial, nunca habían podido tocar los salarios”. Es por este motivo que para Valenzuela la decisión de la empresa “ha sido una estrategia para sacar ventaja en medio de esta situación” de cuarentena.

“Nos sorprende la situación y no creemos que Garbarino no pueda pagar”, indicó Valenzuela quien informó que “si bien Garbarino es una de las empresas no exceptuadas del aislamiento decretado por el Gobierno, siguieron operando mediante la venta online”.

En esa misma línea, la delegada gremial criticó: “Ellos dicen no tener la plata y sabemos que no es así porque la empresa sigue operando mediante la web donde hacen cobranzas con los medios electrónicos de pago. Sabemos que los dueños forman parte de las familias más acaudaladas del país así que la excusa de no tener dinero nos parece fuera de lugar”, y agregó: “Esperamos tener buenas noticias y que haya intervención para que Garbarino de marcha atrás con esta decisión”.

“Solicitamos al Ministerio de Trabajo de la provincia que se dicte la conciliación obligatoria ordenándosele a la empresa reintegrar la totalidad de los salarios adeudados”, expresó el abogado sobre la notificación enviada como primera medida (Ver debajo: La notificación enviada al Ministerio de Trabajo).

Dentro de las medidas, algunos trabajadores participaron de un video en el que cada uno relata si situación personal.

En este sentido, Salazar expresó que “esto nos generó angustia e ingratitud, es lo que sentimos todos los trabajadores. La mayoría tenemos más de diez años de antigüedad y estamos en desconcierto. Nos tomó a todos por sorpresa en esta situación de pandemia y cuarentena”, sostuvo que “en cuarentena no podemos tomar medidas de fuerza o reclamos, nos queda visibilizar la problemática para que nos den una solución”.

La notificación enviada al Ministerio de Trabajo

A la Sra. Ministra de Trabajo Lic. Mara Ruiz Malec

En mi carácter de Secretario General del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio Afines (SEOCA) Zona Oeste, asociación profesional de trabajadores de primer grado, y en ejercicio de tutela del colectivo de trabajadores de la empresa GARBARINO SA en el ámbito de actuación territorial demarcado por nuestra Personería Gremial Nro. 1535, Res. MTSS 1207, venimos a denunciar a aquella por haber omitido el pago de salarios correspondientes al mes de marzo, conforme surge de las declaraciones, a esta altura públicas y notorias, abonando solamente el 30 % de los haberes básicos previstos en el convenio colectivo, sin considerar siquiera, a todos los suplementos salariales que componen la remuneraciones normales y habituales de los trabajadores comprometidos en su plantilla.

Nuestros trabajadores se desempeñan en locales de GARBARINO y COMPUMUNDO, en un total de 11 locales distribuidos dentro de nuestro ámbito de actuación, e integran en total una plantilla de unos TRESCIENTOS trabajadoras y trabajadores.

Todos ellos, mas el resto que se disemina en todo el país, y que suman en total alrededor de CUATRO MIL TRESCIENTOS TRABAJADORES se encuentran en situación desesperante, atravesados además por una tragedia pandémica sin antecedentes contemporáneos en el mundo, que vulneran aún mas a los trabajadores en su condición de hiposuficiencia laboral.

La situación impone la urgente y eficaz intervención de la autoridad de aplicación mediante sus mecanismos de regulación que devuelva los derechos conculcados, y es por ello que solicitamos su insustituible compromiso institucional, citando a audiencia a la empresa para exigir el cumplimiento de las normas legales.

GARBARINO puede pagar salarios de sus trabajadores y no lo hace porque detrás de esta decisión esconde una estrategia comercial, en un período por la que atraviesa su intención de vender sus activos a otro grupo económico y financiero.

Techint despide, y Garbarino no paga sueldos. Las dos caras de la misma miserable moneda.

Por ello es que solicitamos la intervención de ese organismo, y en los términos de la ley 10149 –ARTS. 19 Y SIG.- oportunamente se dicte la conciliación obligatoria, en tanto nos encontramos ante un potencial conflicto que si no se visibiliza aun más y se vigoriza solo es porque los trabajadores y trabajadoras, y la actividad de la empresa se encuentra comprometidos dentro del aislamiento obligatorio ordenado por nuestro Gobierno Nacional.

JULIO RUBEN LEDESMA

SECRETARIO GENERAL

S.E.O.C.A. ZONA OESTE