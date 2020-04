Coronavirus: el panorama de los torneos de golf importantes

Masters

La primer gran cita programada del golf de alto rendimiento era el Masters, que se iba a disputar como todos los años en el emblemático Augusta National Golf Club, del 9 al 12 de abril. Sin embargo, el 13 de marzo se anunció una reprogramación sin fecha por el coronavirus. Recién este lunes, desde las cuentas oficiales del torneo anunciaron que, de ser posible, se jugará entre el 12 y 15 de noviembre. Si bien noviembre es un mes de pocas precipitaciones en Augusta, Georgia, las 10 horas de luz diarias y bajas temperaturas serán un desafío para organizadores y golfistas. ¿Tendrá Tiger Woods la chance de defender el “saco verde”?

PGA Championship

El major que hasta hace poco cerraba el calendario de los torneos más importantes del golf podría abrir el del accidentado 2020. Originalmente, estaba pautado que se dispute entre el 14 y 17 de mayo en el TPC de Harding Park de San Francisco, California. El 17 de marzo se anunció que sería reprogramado y este lunes confirmó la nueva fecha, entre el 6 y 9 de agosto. Sin embargo, a menos de cuatro meses de esta nueva fecha y con más de 11 mil muertos en Estados Unidos por coronavirus, muchos especialistas ponen en duda que esta cita pueda llevarse a cabo sin tener que ser nuevamente reprogramada o suspendida definitivamente.

We have new dates for the 2020 PGA Championship, provided we have clearance from public health authorities. #PGAChamp View this post on Instagram We have new dates for the 2020 PGA Championship, provided we have clearance from public health authorities. #PGAChamp A post shared by PGA Championship (@pgachampionship) on Apr 6, 2020 at 8:00am PDT

US Open

La edición 120 del Abierto de los Estados Unidos estaba programada para jugarse del 18 al 21 de junio en Winged Foot Golf Club, considerada ampliamente por los especialistas como una de las canchas más difíciles del mundo. Este lunes se anunció su reprogramación, para disputarse del 17 al 20 de septiembre. ¿El potencial inconveniente? Winged Foot se ubica en Mamaroneck, un pequeño pueblo en las afueras del estado de Nueva York, una de las zonas del mundo más golpeadas por el coronavirus. Ante esta situación, medios especializados como The Golf News Net mencionaron la posibilidad de un cambio de sede. La opción alternativa sería Oakmont Country Club, ubicada en Pittsburgh, Pennsylvania. De concretarse esta opción, se podría dar un enroque y Winged Foot recibiría el US Open recién en 2025.

Abierto Británico

El Abierto Británico, el más tradicional de los cuatro majores, estaba pautado para disputarse del 16 al 19 de julio en el Royal St George’s Golf Club, ubicado en la zona de Sandwich, Inglaterra. Pero el impacto del coronavirus en el Reino Unido (más de 6 mil muertes) y la dificultad climática y logística de organizar en esa zona un torneo de golf de semejante envergadura por fuera del verano europeo llevaron a la R&A (organizadora del evento) a cancelarlo por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. La edición 2021 se disputará en el campo mencionado entre el 15 y 18 de julio.