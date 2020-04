Coronavirus: largas filas en Constitución para realizarse el testeo rápido

Este tipo de test permitirá tener un indicio sobre cuánta cantidad de gente que circula, en este caso por la estación de trenes de Constitución, está inmunizada y desarrolló anticuerpos tras estar expuesta al coronavirus. Los test no indican si la persona está infectada o no, sino, sí es inmune.

Como requisitos hay que ser mayor de edad y no haber tenido síntomas en los últimos 20 días. El testeo demora entre 15 y 20 minutos.

Los testeos de anticuerpos comenzaron en Plaza Constitución y la semana que viene se extenderán a las Estaciones de Once y Retiro en lo que constituye p arla primera etapa de una evaluación, que incluirá otras regiones del país, con distintas realidades epidemiológicas, según explicaron desde el ministerio de Salud.

Para realizar los test, se seleccionarán "puntos centinelas de testeo" en terminales de transporte público (tren/ómnibus/subte), en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y en distintos momentos.

Las evaluaciones se repetirán en los mismos sitios cada 14-21 días, según las fases de salida del aislamiento.

Según la información del Ministerio, estos tests rápidos forman parte de un estudio epidemiológico y no son pruebas de diagnóstico, ya que no "detectan anticuerpos" sino que indican si la persona "tuvo contacto con el virus o no".

En caso de que la persona consultada esté de acuerdo, se le realizará "una breve entrevista para saber si cumplen con los criterios del estudio, esto es que no hayan presentado fiebre ni síntomas respiratorios o pérdida súbita del sentido del olfato y del gusto en los últimos 21 días", indicó Salud.

"También, se les realizará un escáner térmico para detectar si tienen temperatura y, en el caso de no presentar fiebre, se procederá a la toma de una pequeña gota de sangre -a través de un pinchazo capilar en el dedo- para colocarla en el test".

Durante la espera del resultado, la persona recibirá "información sobre cuidados para evitar la transmisión del virus" y finalmente el equipo médico le comunicará "el resultado de la prueba".